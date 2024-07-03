Экономика

Налоговики приглашают псковичей на бесплатные обучающие вебинары

График проведения вебинаров в третьем квартале 2024 года опубликован на сайте УФНС России по Псковской области.

Отметим, повышение налоговой грамотности граждан, оказание им консультативной помощи по актуальным вопросам налогового законодательства является одним из приоритетных направлений деятельности налоговых органов.

«С этой целью УФНС России по Псковской области регулярно организует бесплатные вебинары для налогоплательщиков. Специалисты рассказывают слушателям об изменениях налогового законодательства и помогают разобраться в вопросах, поступающих в ходе мероприятий», - уточняют налоговики.

Тематические семинары проводятся как для физических, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Среди основных тем, которые псковские налоговики собираются раскрыть в рамках вебинаров в третьем квартале:

исполнение налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц, направленных в 2024 году;

продление КЭП дистанционно через ЛК ЮЛ, ЛК ИП;

регистрация контрольно-кассовой техники;

возможность получения социальных налоговых вычетов у работодателя в 2024 году;

предоставление отсрочек, рассрочек по уплате налогов.

Кроме того, сотрудники управления продолжают рассказывать о нюансах Единого налогового счета (ЕНС).

Ближайший вебинар на тему ЕНС пройдет 24 июля 2024 года в 11.00. Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Ознакомиться же с графиком мероприятий, проводимых псковскими налоговиками в третьем квартале 2024 года, а также получить информацию для подключения, можно по ссылке.