Развитие в Псковской области технологий импортозамещения в химпроизводстве обсудили на «Иннопроме»

Перспективы развития в Псковской области технологий импортозамещения в химическом производстве председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев представил на объединенном заседании Координационного совета по промышленности и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Мероприятие прошло в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» и было посвящено новому национальному проекту «Развитие производства новых материалов и химической продукции».
В рамках заседания Андрей Михеев рассказал, что на территории региона реализуется инвестиционный проект «Создание комплекса по производству БОПЭТ пленок, ПЭТФ и ПБТ гранул» якорным резидентом ООО «Титан-Полимер». В ходе первого этапа — производство БОПЭТ-пленки - произведен запуск первой и второй технологической линии, осуществляется выпуск и реализация готовой продукции. Кроме того, в рамках реализации проекта в 2026 — 2027 годах планируется создать производство ПБТ мощностью 80 тысяч тонн в год, текстильного ПЭТ мощностью до 140 тысяч тонн в год. Эти материалы рассматриваются в рамках различных химических цепочек национального проекта. Причем, запуск производства ПБТ позволит закрыть на 100% поставки импорта. В настоящее время производство ПБТ в России отсутствует.
Кроме того, правительство Псковской области совместно с ГК «Титан», заметил Андрей Михеев, приступили к созданию Межотраслевого инновационного инжинирингового центра, целью которого являются научные исследования, разработка и внедрение в производство новых технологий и современной полимерной продукции.
Андрей Михеев также рассказал, что в части обеспечения кадрами правительство Псковской области совместно с ООО «Титан-Полимер» в настоящее время прорабатывает вопрос по созданию научно-образовательного центра мирового уровня, который в связке в инжиниринговым центром может стать «точкой роста» экономического развития региона, обеспечения конкурентоспособности и поддержки единой цепочки инновационного развития. Заявка на его создание уже подана и прошла первый этап рассмотрения, в настоящее время находится на рассмотрении в Совете научно-образовательных центров мирового уровня.
На заседании Координационного совета представители Минпромторга России и крупных промышленных компаний доложили о реализации различных производственных цепочек. Региональным опытом развития химии и нефтехимии поделились представители Тульской, Самарской, Омской, Иркутской областей, Республики Башкортостан, Чувашской и Удмуртской Республик. В свою очередь глава Минпромторга России Антон Алиханов обратил внимание на значимость открытия новых небольших производств с участием научных институтов и вузов, федеральных центров компетенций. Министр анонсировал и создание Федерального центра химии, который позволит консолидировать усилия науки и бизнеса в создании и освоении серийного производства новых продуктов.