Экономика

Развитие в Псковской области технологий импортозамещения в химпроизводстве обсудили на «Иннопроме»

Перспективы развития в Псковской области технологий импортозамещения в химическом производстве председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев представил на объединенном заседании Координационного совета по промышленности и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Мероприятие прошло в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» и было посвящено новому национальному проекту «Развитие производства новых материалов и химической продукции».

В рамках заседания Андрей Михеев рассказал, что на территории региона реализуется инвестиционный проект «Создание комплекса по производству БОПЭТ пленок, ПЭТФ и ПБТ гранул» якорным резидентом ООО «Титан-Полимер». В ходе первого этапа — производство БОПЭТ-пленки - произведен запуск первой и второй технологической линии, осуществляется выпуск и реализация готовой продукции. Кроме того, в рамках реализации проекта в 2026 — 2027 годах планируется создать производство ПБТ мощностью 80 тысяч тонн в год, текстильного ПЭТ мощностью до 140 тысяч тонн в год. Эти материалы рассматриваются в рамках различных химических цепочек национального проекта. Причем, запуск производства ПБТ позволит закрыть на 100% поставки импорта. В настоящее время производство ПБТ в России отсутствует.

Кроме того, правительство Псковской области совместно с ГК «Титан», заметил Андрей Михеев, приступили к созданию Межотраслевого инновационного инжинирингового центра, целью которого являются научные исследования, разработка и внедрение в производство новых технологий и современной полимерной продукции.

Андрей Михеев также рассказал, что в части обеспечения кадрами правительство Псковской области совместно с ООО «Титан-Полимер» в настоящее время прорабатывает вопрос по созданию научно-образовательного центра мирового уровня, который в связке в инжиниринговым центром может стать «точкой роста» экономического развития региона, обеспечения конкурентоспособности и поддержки единой цепочки инновационного развития. Заявка на его создание уже подана и прошла первый этап рассмотрения, в настоящее время находится на рассмотрении в Совете научно-образовательных центров мирового уровня.

«Реализация указанных направлений позволит внести значительный вклад в достижение целей, предусмотренных национальным проектом "Новые материалы и химия", что даст существенный стимул для развития кооперационных связей для таких отраслей, как радио- и микроэлектроника автомобилестроение, медицинская промышленность, а также будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса», — заключил Андрей Михеев.

На заседании Координационного совета представители Минпромторга России и крупных промышленных компаний доложили о реализации различных производственных цепочек. Региональным опытом развития химии и нефтехимии поделились представители Тульской, Самарской, Омской, Иркутской областей, Республики Башкортостан, Чувашской и Удмуртской Республик. В свою очередь глава Минпромторга России Антон Алиханов обратил внимание на значимость открытия новых небольших производств с участием научных институтов и вузов, федеральных центров компетенций. Министр анонсировал и создание Федерального центра химии, который позволит консолидировать усилия науки и бизнеса в создании и освоении серийного производства новых продуктов.