Экономика

Названа средняя зарплата работников особой экономической зоны «Моглино»

Средняя зарплата работников особой экономической зоны «Моглино» составляет около 60 тысяч рублей. Об этом заявила врио председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева в ходе парламентского часа на очередной сессии Псковского областного Собрания 11 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Депутат от КПРФ Пётр Алексеенко поинтересовался, какая средняя зарплата работников «Моглино», в том числе на заводе «Титан-Полимер». Также он спросил, каков объем инвестиций из областного бюджета в создание инфраструктуры особой экономической зоны.

«Порядка 60 тысяч рублей составляет средняя заработная плата. Из регионального бюджета вложено порядка 300 млн рублей — 1% софинансирование», - ответила Марина Аникеева.