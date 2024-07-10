Экономика

Отчет об исполнении бюджета области за 2023 год приняли псковские депутаты

Отчет об исполнении областного бюджета за 2023 год утвердили во время 35-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Отчет об исполнении областного бюджета за 2023 год утвердили с показателями по доходам в сумме 63 млрд 382 млн 37 тысяч рублей, по расходам в сумме 63 млрд 799 млн 242 тысячи рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 417 млн 205 тысяч рублей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.