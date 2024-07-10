Экономика

Объем вылова рыбы в Псковской области увеличился почти на 40%



В январе-мае 2024 года малыми предприятиями (включая микропредприятия) и индивидуальными предпринимателями в Псковской области выловлено 1 015 тонн пресноводной рыбы. Это на 38,7% больше, чем в январе-мае 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В 2023 году удалось выловить 2 879 тонн пресноводной рыбы. Это составило 30,3% от объема вылова по Северо-Западному федеральному округу и 2,1% от объема по Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников в рыболовстве и рыбоводстве Псковской области за январь-апрель 2024 года составила 114 человек. Богатая водная система Псковской области насчитывает более 40 пород рыб. Многие из пород имеют промысловое значение.

Добавим, День рыбака — профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечают во второе воскресенье июля.