Экономика

Псковская область вошла в топ-20 по докапитализации фонда развития промышленности

Псковская область вошла в топ-20 регионов-лидеров по докапитализации регионального фонда развития промышленности в рамках механизма единой региональной субсидии за 2021–2024 годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С 2021 года правительство Псковской области ежегодно принимает участие в конкурсе региональных программ на предоставление финансирования. Общий объем средств по докапитализации РФРП в рамках механизма ЕРС с 2021 по 2024 года составил более 150 млн рублей.

По поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова для развития промышленного производства в этом году из федерального бюджета Псковской области предоставили дополнительные средства. Докапитализация регионального фонда развития промышленности составит 250 млн рублей.

Полученные средства планируется использовать на предоставление займов промышленным предприятиям в целях реализации инвестиционных проектов.