Экономика

Зачем компаниям-производителям инвестировать в развитие своих регионов, ответил эксперт

Стабильность крупного бизнеса зависит от социально-экономического развития регионов. Почему компаниям-производителям важно инвестировать в свои родные регионы, на примере Челябинской области рассказал доцент кафедры спортивного маркетинга факультета индустрии спорта университета «Синергия» Валерий Гореликов.

«Очень заметна эта поддержка крупного бизнеса в сфере физкультурно-спортивного сектора таких регионов, Челябинская область не исключение. Примерами поддержки этой сферы являются промышленные предприятия региона – металлургии, машиностроения и многие другие, которые активно поддерживают спортивные клубы региона, многочисленные спортшколы и соревнования, вкладываются в развитие спортивной и культурной инфраструктуры в городах присутствия своих предприятий», - рассказал Гореликов.

По его словам, ярким примером такой поддержки и регулярной социальной ответственности в регионе является Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), который активно поддерживает развитие спорта на всех уровнях: от профессионального до детско-юношеского и любительского по многим видам спорта. Городские власти развивают инфраструктуру, объекты культуры и спорта, поддерживают общественные объединения, организуют культурные и спортивные мероприятия в городе.

«Они заботятся о дворцах спорта и культуры, санаториях и детских оздоровительных лагерях. Также они работают над созданием системы мероприятий, которые призваны улучшить жизнь жителей Магнитогорска. Это вклад, который обязательно принесёт большую пользу», - приводит слова эксперта RuNews24.ru.

Бизнес и государство сотрудничают в этом вопросе, взаимодействие происходит в рамках частно-государственного партнёрства.