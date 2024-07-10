Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 18% годовых

Совет директоров Банка России 26 июля принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 18% годовых, сообщается на сайте Центробанка.

«Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», - рассказали в пресс-службе Банка России.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

«Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», - считают в банке.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 сентября.