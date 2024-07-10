В России нарастает дефицит трудовых ресурсов и увеличиваются издержки компаний

В России продолжает увеличиваться дефицит трудовых ресурсов, в этих условиях издержки компаний растут и усиливается инфляционное давление, говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров.

«Дефицит трудовых ресурсов продолжает нарастать. В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление», - отмечается в сообщении.

Совет директоров Банка России 26 июля принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 18% годовых.