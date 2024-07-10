Экономика

В августе начнется монтаж оборудования экотехнопарка в Палкинском районе

В августе начнется монтаж оборудования экотехнопарка в Палкинском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников побывал на площадке строящегося экотехнопарка. «С генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым осмотрели объекты инфраструктуры по обращению с ТКО – строящийся экотехнопарк и площадку временного накопления отходов», - рассказал глава региона.

Мощность объекта составит 250 тыс. тонн отходов в год. «Заканчиваем фундаменты, ведем монтаж металлоконструкций. К 15 августа готовимся к приему первой части оборудования, и планируем начать монтаж оборудования 30 августа», - сообщил представитель ППК «Российский экологический оператор».

Видео из Telegram-канала губернатора Псковской области

Губернатору также сообщили, что экотехнопарк строится с учётом всех современных требований, прежде всего, по защите окружающей среды. Строительная готовность первого этапа будет обеспечена к концу года.

«Порховский полигон закрывается. Мы сейчас в аварийной схеме рассмотрели возможность перераспределения мусора, но конечно мы заинтересованы, чтобы полноценно площадка заработала, поэтому работы нужно максимально ускорить. Мы не про месяцы, а про дни говорим», - сказал Михаил Ведерников. .

Напомним, что предприятие полного цикла по обращению с отходами стоимостью 4,1 млрд рублей построят в Палкинском районе до конца 2024 года в рамках концессионного соглашения. Это будет предприятие полного цикла, на котором ежегодно будет сортироваться 250 тысяч тонн ТКО, в том числе 95 тысяч тонн отходов будут утилизировать. Планируется, что после запуска экотехнопарка все существующие свалки в регионе будут закрыты и рекультивированы.