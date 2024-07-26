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Экономика

Аналитики подсчитали стоимость «школьного набора» в 2024 году

30.07.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

Комплект товаров для подготовки к школе в июле обходился родителям в среднем в 14,6 тыс. рублей, сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В эту сумму вошла покупка формы, рюкзака, рубашки и брюк или юбки, повседневной и спортивной обуви, футболки, пенала, канцтоваров, дневника и тетрадей. Медианная цена на этот набор в июле составила 14 601 рублей, что выше уровня прошлого года на 10%.

Число покупок продукции из набора в июле ниже прошлогоднего уровня на 14%. Выше спрос лишь на канцелярские наборы, тетради и дневники, пишут «Известия».

«Родители не торопятся, поскольку вернулись к типичной допандемийной стратегии подготовки детей к школе, когда основной объем расходов приходится на август. В отличие от периода 2020–2022 года, когда весомая часть трат выпадала на июль в связи с мерами господдержки, — пояснили аналитики.

В целом на школьных тратах в июле не экономили, выбирая более качественные и дорогие товары. Это отразилось на величине среднего ценника. Более 60% товаров из указанного набора в июле приобрели в онлайне, прежде всего, на маркетплейсах и сайтах ритейлеров.

Теги: #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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