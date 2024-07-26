Экономика

Почему банкротство стало доступнее, рассказали в эфире «ПЛН FM»

Вступившие в силу поправки в законе «О банкротстве» частично расширили возможность подачи заявления о признании гражданина банкротом. Об этом арбитражные управляющие Дмитрий Римша и Ульяна Михайлова сообщили в программе «Банкротство и точка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Теперь подать заявление о признании гражданина банкротом в упрощенном порядке через многофункциональный центр (МФЦ) сможет больше должников. До внесенных изменений для такой процедуры лимит составлял 500 тысяч, на сегодняшний день – один миллион.

«Пока сильных послаблений нет – как было сложно подать через МФЦ, так и есть до сих пор», – отметил Дмитрий Римша.

Эксперт Ульяна Михайлова выделила три обстоятельства, при которых гражданин может получить статус банкрота в упрощенном порядке: сумма долга не более одного миллиона рублей, все долги просужены, приставами установлен факт отсутствия имущества для взыскания, доход меньше прожиточного минимума. Самая частая причина отказа псковским должникам – долг больше миллиона.

Согласно статистике, средний размер задолженности по Псковской области – от 800 тысяч до полутора миллионов рублей. 744 тысячи – средний размер долгосписания на территории области, рассказали арбитражные управляющие.

«Я вот на днях закончил процедуру, где размер реестра требований был 16 тысяч рублей», – поделился уникальным случаем из практики Дмитрий Римша.

Эфир с арбитражными управляющими можно посмотреть по ссылке ниже.