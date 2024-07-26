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Экономика

Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов по динамике промышленного производства

02.08.2024 11:19|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов России по динамике промышленного производства (112% за январь-июнь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), это следует из исследования РИА Новости. 

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 25 место Ленинградская область, 110,9%;
  • 26 место Санкт-Петербург, 110,7%;
  • 32 место Калининградская область, 108,1%;
  • 36 место Новгородская область, 106,7%;
  • 44 место Архангельская область, 105,5%;
  • 62 место Республика Коми, 102,5%;
  • 67 место Вологодская область, 101,8%;
  • 68 место Мурманская область, 101,6%;
  • 74 место Республика Карелия, 100%;
  • 75 место Ненецкий автономный округ, 99,3%. 

Лидерами по положительной динамике промышленного производства стали Курганская область (137,2%), Республика Дагестан (135,9%) и Чувашская Республика (124,9%). Всего же более чем на 10% промышленное производство увеличилось в 30 регионах.

Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают Ханты-Мансийский АО - Югра, Сахалинская область, Кемеровская область, Еврейская автономная область, Республика Калмыкия и Республика Тыва.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2024 года в промышленном секторе РФ произошел рост на 4,4%. Основное влияние на это оказало увеличение в обрабатывающих производствах (+8%). Также рост отмечается в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (+4,7%) и в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (+3,9%). В сфере добычи полезных ископаемых было падение на 0,3%.

Как отмечают эксперты, положительная динамика в промышленности отмечалась все шесть месяцев 2024 года, при этом по итогам июня рост составил всего 1,9%, что является самым низким значением из всех шести месяцев.

В качестве причины июньского замедления можно отметить высокую базу прошлого года, выход на предельные уровни мощностей, кадровый дефицит. В дальнейшем к этому набору добавится дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что в еще большей степени может ухудшить производственную динамику.

Теги: #Псковская область #рейтинг #промышленность
Источник: Псковская Лента Новостей
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