Экономика

Молодёжь в дефиците

Кадровый голод в Псковской области, как и по всей стране, становится всё более ощутимым. Высококвалифицированных работников не хватает практически во всех отраслях - от образования и медицины до промышленности и туризма. Между тем, местные вузы и колледжи ежегодно выпускают сотни молодых людей, которые исчезают в неизвестном направлении. А некоторые их тех, кто остаётся, сетуют, что «без опыта никуда не берут».

Куда деваются выпускники, и поможет ли закрепление статуса молодого специалиста в законе решить проблему нехватки кадров на территории региона? В каких сотрудниках нуждаются псковские компании, и почему наличие стажа теперь не имеет значения? С чем связан дефицит рабочих рук, и есть ли способ решить проблему в обозримом будущем? Эти вопросы обозреватель Псковской Ленты Новостей обсудила с экспертами из разных отраслей.

«Постучался - заходи»

Раньше молодым людям действительно было непросто найти работу после окончания вуза или техникума, в интернете есть множество мемов на эту тему. Мол, всем нужны специалисты с опытом, а где его нарабатывать, непонятно, потому что никуда не берут. Сегодня этот миф опровергают представители многих отраслей, которые остро нуждаются в кадрах.

«Как трудоустроиться молодому специалисту на предприятие? Сейчас этого вопроса не существует, предприятия берут всех, так как людей не хватает. Не верьте, когда кто-то говорит, что молодого специалиста не взяли из-за отсутствия опыта - скорее всего, он лукавит и просто не хочет работать. Любой, кто постучится в нашу дверь, будет сразу же оформлен на работу», - заверил Юрий Сорокин, депутат областного Собрания и директор ООО «Псков-Полимер», выпускающего обувь под торговой маркой Nordman.

По его словам, так поступают абсолютно все промышленники - никто не отказывает молодым специалистам. Все давно поняли, что получить опыт можно только во время работы. Прошли и те времена, когда работодатели спрашивали у соискателей дипломы, смотрели оценки во вкладышах. Сейчас приём в большинство компаний ведётся по принципу «Постучался - заходи».

Безусловно, есть «закрытые» профессии, требующие определённого уровня подготовки. Например, врач, которого никто не допустит до лечения людей, пока тот не отучится в вузе и не пройдёт ординатуру. В промышленности же ситуация иная: окончил вуз или техникум - добро пожаловать, всему научат на месте. Неважно, «белый» ты или «синий» воротничок, без специальности или с ней - предприятия готовы предоставить любому сотруднику всё положенное по ТК РФ.

«К примеру, ты отучился на инженера - базы вполне достаточно, чтобы овладеть любым оборудованием. Главное - желание молодого специалиста работать, это сейчас стоит во главе угла. Что происходит у нас? Куда деваются инженеры и прочие специалисты, которых обучает наш государственный университет? Их выпускают каждый год по несколько сотен, а куда эти сотни деваются? К нам они не идут, мы их не видим», - констатировал директор «Псков-Полимера».

Он подчеркнул, что система образования должна ориентироваться на нужды региона, но сейчас опорный вуз, в основном, готовит представителей тех специальностей, которые в Псковской области не слишком востребованы. В результате молодёжь уезжает искать лучшую долю в большие города, а те, кто остаётся, идут работать не по специальности. К примеру, в офисе компании «Псков-Полимер» трудится много педагогов. «Вы, наверное, можете догадаться, почему они не идут работать учителями. Работа нервная и невероятно ответственная - они воспитывают детей, будущие страны. А платят за неё недостаточно для того, чтобы педагог работал по специальности, и учителя идут в коммерческие организации», - пояснил Юрий Сорокин.

По его словам, люди, принимающие решения на государственном уровне, и представители сферы образования должны слушать и слышать предпринимателей. В настоящее время многие предприятия вынуждены работать на половину мощности из-за дефицита кадров, хотя вполне могли бы производить больше полезных продуктов, оказывать больше нужных услуг, заниматься импортозамещением, приносить пользу региону и стране в целом.

Теоретики, а не практики

На вопросы в сфере подготовки востребованных кадров обратил внимание и президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. По его мнению, современное образование направлено не на приобретение профессии, а на получение корочек. В стране предостаточно «никому не нужных экономистов, переизбыток юристов и представителей многих других профессий». Промышленность, тем временем, возрождается и чувствует острейшую нехватку квалифицированных инженеров, конструкторов, технологов и представителей рабочих профессий.

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«К сожалению, подход к преподаванию и программам, которые сегодня применяются, не даёт достаточных знаний. Они приходят только тогда, когда человек сталкивается с реальной практикой - во время учебы, стажировки или работы на предприятиях в каникулярное время. Это связано и с невысокой квалификацией педагогов, и с тем, что сейчас так называемые НИРСы (научно-исследовательские работы студентов) не всегда связаны с конкретным применением в промышленности, как это было раньше. То есть выпускаются теоретики, а не практики», - пояснил Владимир Зубов.

Что касается трудоустройства молодых специалистов, он также считает, что многое зависит от мотивации: те, кто действительно хочет устроиться на хорошую работу, находят возможность получения практических знаний. Однако, по наблюдениям эксперта, большинство выпускников поступают лишь ради того, чтобы не перечить родителям, и потом не намерены работать по специальности. «Почему так происходит? Потому что родители сказали: «Получи любое образование, и мы тебя потом пристроим». В итоге людей берут на работу не из-за их квалификации, возможностей и потенциала, а из-за того, что надо кому-то услужить и удружить. Как следствие, уровень проектирования, развития производств и многие другие процессы, как в промышленности, так и в системе государственного управления, очень низкие», - констатировал президент ТПП.

Он считает, что нужно в корне менять систему образования, оттолкнувшись от базы 30-летней давности, строились кадровая политика и система развития различных отраслей, когда инженерами становились после прохождения определенных ступеней и наработки навыков, когда умение работать в коллективе было основополагающим, и «ценились знания, а не фамилия, родители и рекомендации». В первую очередь, уверен наш собеседник, необходимо кардинально перестроить систему обучения в школе, чтобы она давала знания и была воспитателем детей, готовила базу для вузов и колледжей.

«Мы имеем великолепный фундамент, который ещё сохранился в некоторых вузах, преподавательская школа, которая до сих пор ценится. Из таких учреждений выходят замечательные инженеры, но их очень мало. Они не могут восполнить дефицит кадров. Поэтому нужно восстановить систему подготовки квалифицированных рабочих кадров, но уже на другом технологическим уровне - с учетом внедрения компьютерной техники, искусственного интеллекта и других автоматических программ современного моделирования, конструирования, развития, проектирования. Без этого невозможен выход на передовые позиции в сфере производства, без которого вся торговля - это торговля чужими товарами. А нам нужно производить свои», - подчеркнул Владимир Зубов.

Перспектива реального действия

О необходимости комплексного подхода и перенастройки системы образования, в том числе школьного, говорит и депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман. По её мнению, необходимы реальные программы развития системы образования, подкреплённые соответствующим финансированием. Причём вкладываться следует не только в разработку, как зачастую происходит сейчас, а именно в реализацию проектов. Эксперт подчеркнула: всё бессмысленно до тех пор, пока из школ не будут выходить ребята, готовые работать, заниматься серьезной наукой, развивать реальную экономику.

Комментируя инициативу Минобрнауки о закреплении на законодательном уровне статуса молодого специалиста, его прав и обязанностей, Татьяна Пасман заметила, что недостаточно просто определить группу профессионалов, «которых все должны холить и лелеять». По её словам, сегодня молодых педагогов и так выделяют в особую группу и помогают им осваиваться в профессии на местах. Особенно активно это происходило в 2023 году - в Год педагога и наставника.

«Проблемы молодых специалистов, которые не позволяют им оставаться в образовательных организациях, несколько в ином. Во-первых, в школу часто приходят не педагоги, а специалисты базовой науки - историки, биологи и прочие. Они долго не задерживаются. Педагогическая составляющая нашего университета, честно говоря, оставляет желать лучшего: очень маленькая практика, мало методики, выпускники просто не обучены по-настоящему работать в школе. Вторая проблема заключается в том, что нет никаких особых бонусов, которые действительно привлекали бы молодых людей в школу. Я думаю, что новый закон вряд ли решит эти проблемы без финансового сопровождения», - озвучила своё мнение эксперт.

Она выделила ещё два важных момента. Это статус современного учителя, «который понижается всеми, кто только может». В первую очередь это касается уровня зарплат педагогов, которые «ниже всех приличий», и перспектив будущей пенсии. В качестве примера Татьяна Пасман привела заведующую детским садом, которая, отработав десятки лет, может рассчитывать на пенсию в размере 15 тысяч рублей.

«Обрекать себя на это, руководствуясь только высшей миссией, мало кто согласится. Конечно, среди современных педагогов есть лучшие, те, кто просто не может не преподавать. Но немало и тех, кто пришёл в школу, потому что больше никуда не берут», - заметила депутат. Она констатировала, что в образовательные учреждения сегодня принимают всех желающих, потому что ситуация с кадрами просто катастрофическая. Нагрузка на учителей колоссальная, у многих зашкаливает за 30 часов, примерно такое же время уходит на подготовку к урокам, плюс классное руководство, «Разговоры о важном» и прочие вещи - многим приходится работать буквально от зари до зари.

Есть ли возможность в обозримом будущем изменить ситуацию с нехваткой кадров и качеством их подготовки? Татьяна Пасман считает, что шанс есть всегда. «Нужны политическая воля и конкретные организационные шаги. В принципе, проблему с кадрами можно решить в течение пяти лет. Но начать нужно сегодня. И тогда через пять лет будет движение в позитивную сторону. Если этого не сделать, то ситуация будет усугубляться с каждым годом», - предупредила эксперт.

По её мнению, нужны новые программы, которые будут обучать новых людей, готовых работать в новой методической и инструментальной реальности. «Готов ли наш университет к этому? У меня есть сомнения по этому поводу. Перспектива в обозримом будущем есть, но это перспектива реального действия, а не эволюции по принципу «давайте оставим все как есть», - заключила представитель областного института повышения квалификации работников образования.

Штучный товар

Качество подготовки кадров для села в настоящее время тоже не отвечает запросам производителей, заявил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов. В качестве примера он привёл АО «Красное знамя», расположенное в Новосокольническом районе: хозяйству не хватает и простых рабочих, и высококвалифицированных кадров высшего звена, в том числе управленцев. На сегодняшний момент образование последних с большой натяжкой можно назвать серьезным, уточнил депутат.

«Наши образовательные учреждения, которые готовят кадры для села, не очень увязаны с производством. Мы начинаем над этим вопросом работать. Но пока что серьёзные специалисты-управленцы - это люди, которые ранее прошли через какие-то холдинги, где-то дополнительно обучались, в том числе в Европе. Это «штучный товар», чаще всего, они переходят с одного места работы на другое. Текучка есть, особенно по ветеринарам, зоотехникам, начальникам ферм. Эти кадры в хозяйствах очень востребованы, как и механизаторы, доярки, осеменаторы. Производители даже вынуждены привлекать граждан из бывших советских республик», - описал ситуацию Андрей Козлов.

При этом, по его словам, хозяйство предоставляет неплохой уровень заработной платы, а также все социальные гарантии. В настоящий момент средняя зарплата в «Красном знамени» составляет около 60 тысяч рублей, а специалисты высшего звена, управленцы давно получают свыше 100 тысяч рублей. «При этом, к сожалению, их тоже не хватает, то есть, наверное, надо платить ещё больше», - вздохнул парламентарий.

Касаемо молодежи, он сообщил, что начинающие специалисты приходят в сельское хозяйство, но чаще из средних специальных учебных заведений, из высших «не сильно рвутся на такую работу». Хотя она весьма перспективна. Андрей Козлов заметил, что в хозяйстве всегда практиковался такой подход: сперва новичка ставят на менее ответственные работы, смотрят, как он справляется, есть ли у человека стремление, желание, энтузиазм, рвение к дальнейшему росту. Если да, то по мере необходимости производится дополнительное обучение с участием приглашенных специалистов, в том числе сотрудников ведущих мировых фирм. Также работники ездят на различные выставки, семинары и прочие мероприятия. «Когда есть интерес, человек всему научится. Такие кадры у нас есть, но, к сожалению, их немного», - добавил депутат.

Он напомнил, что для молодых специалистов разных отраслей сегодня существуют различные меры поддержки, в том числе федеральные и региональные. Предприятия тоже не остаются в стороне и делают всё возможное, чтобы заинтересовать молодёжь. Но она по-прежнему утекает в большие города, что в первую очередь связано с географическим положением Псковской области и уровнем зарплат в мегаполисах.

«За одну и ту же работу, к примеру, учителя или врачи в Москве получают в 3-4 раза больше, чем в Пскове. Как можно удержать молодого специалиста, который только встает на ноги, создает семью? Понятно, он поедет туда, где платят больше. Поэтому отток и идет, большие города вытягивают народ», - озвучил прописные истины Андрей Козлов. Он надеется, что данный вопрос в обозримом будущем будет пересмотрен на федеральном уровне, так как считает, что за одинаковую работу в разных регионах следует платить одинаково. Разница в зарплатах способствует кадровому голоду, так как люди выбирают работу, исходя из её престижности и оплачиваемости - только этим можно привлечь молодых специалистов.

Зарплата решает

Молодёжь из Псковской области часто уезжает в Санкт-Петербург, Москву, Смоленск, Новгород - это близлежащие крупные города, где уровень оплаты труда и жизни находится на более высоком уровне. Однако, как отмечает начальник Молодежного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин, тенденция оттока кадров постепенно замедляется.

«Я часто слышу от молодежи, что Псковская область лучше. Спрашиваю: чем? Говорят, что зарплата в сухом остатке, которую платят в Москве, такая же, как в Пскове. Потому что в столице цены на жилье, продукты, одежду и прочее гораздо выше. А здесь родной дом, и нет такой суматохи, как в столицах. Знаю, что некоторые молодые люди, уехавшие в мегаполисы, хотели бы вернуться в Псков, но если бы зарплата здесь была немного побольше», - поделился наблюдениями Максим Ермолин. При этом он согласился, что в Псковской области в некоторых отраслях, например, в промышленности, весьма неплохие зарплаты, зачастую наравне со столичными.

Как и все предыдущие спикеры, он считает, что инициатива, связанная с закреплением статуса молодого специалиста в законе, вряд ли кардинально скажется на ситуации с дефицитом кадров. Хотя, безусловно, некие бонусы для начинающих работников стали бы нелишними, например, денежное поощрение. При этом начальник областного Молодежного кадрового центра тоже обратил внимание, что и сейчас действует ряд мер поддержки, в том числе на уровне работодателей. Некоторые из них, к примеру, оплачивают проезд и обеспечивают работников жильём, что очень важно для молодежи и работающего населения в целом.

Однако решающим всё же остаётся уровень заработной платы: если она высокая, то меры поддержки в принципе не слишком нужны. «В таком случае человек может сам себе обеспечить и отдых, и какую-то развлекательную программу, и жилье, и транспорт», - констатировал эксперт.

Он подтвердил, что сегодня в связи с дефицитом кадров работодатели готовы брать абсолютно всех, переобучать молодых специалистов на местах, и напомнил о возможности целевого обучения, которое активно развивается в регионе. В этом году многие работодатели обратились за целевиками, а молодежь, в свою очередь, пользуется возможностью гарантированного трудоустройства в будущем. Востребованы специальности, связанные с педагогикой, медицинским образованием, отрасли строительства и сельского хозяйства, технические профессии - механик, слесарь и другие.

Ждут специалистов и в сфере туризма. «Нам, конечно, очень нужны кадры. Сейчас запущено очень много проектов с инвесторами в сфере гостиничного хозяйства, и специалистов не хватает. Уровень заработных плат, естественно, ниже, чем в больших городах, но мы надеемся, что данное нововведение (о статусе молодого специалиста - прим. ред.) и другие принимаемые меры помогут остановить отток молодежи, в том числе в сфере туризма, и у нас будут работать профессионалы из нашего региона», - оптимистично настроена президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

Она сама занимается подготовкой будущих специалистов в Псковском филиале Российской международной академии туризма и в колледже ПсковГУ, который готовит сотрудников среднего звена в области гостиничного и туристического сервиса. По словам эксперта, данные направления сейчас весьма популярны. Причём многие студенты старших курсов совмещают обучение и работу, и, получив диплом, остаются на своих местах в псковских гостиницах и турфирмах. Гелена Самохвалова заметила, что представители бизнеса тоже задействованы в обучении, что очень важно.

«Мы постоянно говорим ребятам о том, что в нашей сфере надо совмещать работу и учебу, и, как правило, ребятки, которые хотят связать свою жизнь с туризмом, прислушиваются и понемножку подрабатывают. И после приходят хоть и с небольшим, но уже опытом работы. Да, есть некие проблемы, но они совершенно одинаковые по всей России. Я не думаю, что статус молодого специалиста кардинально решит проблему сотрудников в сфере туризма, но считаю, что это будет хорошим рычагом торможения наших ребят после того, как они получили высшее или среднее специальное образование. Хотелось бы, чтобы они не покидали Псковскую область, не уезжали со знаниями, полученными у нас, в столичные субъекты», - подвела итог Гелена Самохвалова.

Географическое положение Псковской области не может не сказываться на оттоке молодёжи, который, по наблюдениям экспертов, стал замедляться. В связи с чем регион имеет все предпосылки изменить ситуацию с кадровым дефицитом, особенно с учётом позиции работодателей, которые готовы принимать сотрудников с любым уровнем подготовки, обучать своими силами и предлагать достойные условия труда. Но для решения существующих проблем требуются реальные действия свыше, прежде всего, направленные на повышение качества образования современной молодёжи и привлекательности жизни в небольших городах.

Ульяна Лаблюк