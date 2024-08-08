Экономика

Долги по зарплате более чем на 5,6 миллионов рублей погасили в Псковской области за полгода после вмешательства прокуратуры

Задолженности по заработной плате общей суммой более 5,6 миллионов рублей погасили за полгода после вмешательства прокуратуры в Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщила прокуратура Псковской области.

По результатам прокурорского вмешательства погасили долги за энергоресурсы на сумму 300 тысяч рублей, а также задолженности по заработной плате в размере более 5,6 миллионов. Помимо этого, 101 жителю региона выполнили перерасчёт платы за коммунальные услуги в размере 35 тыс. рублей. На обеспечение жильём детей-сирот дополнительно выделено 80 млн рублей.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров в рамках рабочего визита принял участие в заседании коллегии прокуратуры Псковской области, на котором отметил необходимость усиления надзорных позиций прокуратуры в сферах ЖКХ, электро- и водоснабжения, экологии, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, соблюдения жилищных прав детей-сирот, борьбы с преступностью.