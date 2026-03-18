Две главные проблемы в международных перевозках обозначил Валерий Лесников 

Проблемы в международных перевозках обозначил глава попечительского совета Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников на круглом столе «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас на примерно 30 дней закрываются региональные дороги на весеннюю просушку (для грузовых транспортных средств - ред.). А по ним возят, в том числе, и международные грузы. Механизм провоза существует, но он не налажен должным образом», - сказал Валерий Лесников. 

Также он обратил внимание на то, что командировочные водителям, занимающимся международными перевозками, равны 700 рублям.

«Это очень мало, поэтому зачастую перевозчики добавляют водителям оплату из доходной части. Вот такие проблемы существуют в этой части», - заключил Валерий Лесников. 

На  всех автомобильных дорогах регионального значения Псковской области временное ограничение движения для грузовых транспортных средств с грузом или без груза будет введено с 23 марта по 21 апреля. 

Пресс-портреты

Лесников Валерий Семенович

Депутат Псковской городской Думы 5-го созыва (2012-2017 гг.).

