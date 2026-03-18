Лабораторию предпринимательства предлагают создать на базе ПсковГУ

Лабораторию предпринимательства стоит создать на базе Псковского государственного университета, с такой инициативой выступила резидент регионального отделения «Опоры России» Надежда Испавская на круглом столе «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев в свою очередь задал вопрос: «А вы уверены, что это нужно для начала сделать на базе ПсковГУ? Может быть, стоит сначала сделать ее на базе нашего кооперативного техникума?»
Аркадий Мурылев пообещал проработать данный вопрос.
