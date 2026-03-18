Лабораторию предпринимательства предлагают создать на базе ПсковГУ

Лабораторию предпринимательства стоит создать на базе Псковского государственного университета, с такой инициативой выступила резидент регионального отделения «Опоры России» Надежда Испавская на круглом столе «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В ПсковГУ есть юридическая клиника. Там ребята эффективно практикуются, пишут исковые и помогают людям. Предлагаю создать подобную этому Лабораторию предпринимательства. Я считаю, что талантливых ребят надо вычленять. Они пойдут за такой практикой», - сказала Надежда Испавская.

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев в свою очередь задал вопрос: «А вы уверены, что это нужно для начала сделать на базе ПсковГУ? Может быть, стоит сначала сделать ее на базе нашего кооперативного техникума?»

«Мне кажется, это более федеральная тема, поэтому, вероятно, это было бы интересно многим», - сказала резидент.

Аркадий Мурылев пообещал проработать данный вопрос.