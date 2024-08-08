Экономика

Почти 90 га ячменя вырастили аграрии Псковского района

В ходе рабочей поездки глава Псковского района Наталья Федорова в опытно-производственном хозяйстве «Родина» побывала на полях сельхозпредприятия. На сегодняшний день аграрии убрали 86 гектаров ячменя. Валовый сбор составил 169 тонн. Из них 146 тонн заготовлено на плющение. Всего хозяйству предстоит убрать зерновые с площади 217 га. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Как пояснил директор ОПХ «Родина» Александр Сошников, все убранное зерно идет на нужды животноводства. В этом хозяйстве зерно заготавливается методом плющения с добавлением консервантов в пленочных рукавах. Заготавливаемое зерно не требует дополнительной сушки и может храниться весь год.

Также на поля вывели свои комбайны механизаторы СПК (колхоза) «Передовик», ЗАО «Агрофирма «Победа», ОПХ «Родина», ООО «ПсковАгроИнвест» и ООО «СЛС Псковагро». На сегодняшний день зерновые убраны с площади 1 тысячи га, намолот - 3100 тонн.

«Всего труженикам села нашего района предстоит убрать озимые и яровые зерновые культуры с площади 3,5 тысячи гектаров. Перед механизаторами стоит непростая задача – убрать выращенный урожай без потерь и в оптимальные сроки, невзирая на капризы погоды», - заключили в администрации.