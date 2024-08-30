Экономика

Объем экспорта животноводческой продукции с территории Псковской области вырос почти на 59%

717 партий в количестве более 16,3 тысячи тонн животноводческой продукции отправлено на экспорт с территории Псковской области за 8 месяцев 2024 года под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Псковские предприятия-производители отправили на экспорт 553 партии замороженного мяса и мясосырья общим весом 15,4 тысячи тонны во Вьетнам, Китай, Гонконг и Сербию, 113 партий охлажденной и мороженой рыбы- и рыбопродукции в количестве 166,3 тонн в Эстонию и Литву, 48 партий рыбных консервов в количестве 746,6 тонн в Азербайджан и Грузию. Также в Чили было отправлено 3 партии рыбьего жира весом 55,2 тонны.

Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года на экспорт было отправлено 511 партий подконтрольных товаров общим весом почти 10,3 тысячи тонн, следовательно, объем экспорта с территории Псковской области в 2024 году увеличился почти на 59% по объему экспортируемого товара.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов должностные лица ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров.