Экономика

Суд постановил взыскать с экс-резидента «Моглино» 5 миллионов рублей

Суд расторг соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Моглино», заключенное между правительством Псковской области, акционерным обществом «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино"» и обществом с ограниченной ответственностью «Алькор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

«Алькор» был признан банкротом в мае 2024 года. Согласно официальному сайту особой экономической зоны «Моглино», общество с ограниченной ответственностью «Алькор» осуществляло производство экологически-чистого наземного городского электрического транспорта.

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Суд постановил взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алькор» в пользу комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области 5 миллионов рублей штрафа. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алькор» в доход федерального бюджета 54 тысячи рублей государственной пошлины.

На решение в течение одного месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба.