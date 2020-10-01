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Экономика

Инвестпроект по производству троллейбусов и электробусов одобрил экспертный совет «Моглино»

02.10.2020 17:35|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 2 октября, провел заседание Экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». На нем был рассмотрен инвестиционный проект по строительству завода по производству экологически чистого наземного электрического транспорта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, проект представила директор по финансам, экономике и продажам ООО «Алькор» Ирина Сватковская. Она рассказала, что компания имеет 16-летний опыт в изготовлении троллейбусов и электробусов. Продукция, которую планируется выпускать в Моглино, будет современной, высокотехнологичной и способной заменить на рынке общественного транспорта импортные образцы аналогичной техники.

Ирина Сватковская рассказала о преимуществах электротранспорта, отметив его высокую экологичность и низкий уровень шума. Модели низкопольных троллейбусов и электробусов будут также отличаться особо комфортным и просторным пассажирским салоном, наличием откидного пандуса в средней двери и местом для крепления инвалидных колясок. Наружная обшивка автотранспорта выполняется из антикоррозийных материалов. Машины будут оснащены автоматическими системами экстренного аварийного реагирования и пожаротушения.

Глава региона поинтересовался, планируется ли организовать на предприятии полный цикл производства. Инвестор отметила, что завод будет выпускать готовые машины, что является одним из конкурентных преимуществ компании. Еще одной уникальной особенностью этих электробусов является увеличенный запас автономного хода, который составляет 240 км с учетом полной пассажирской загруженности машины, а также возможность ее эксплуатации в суровых климатических условиях.

Планируется, что в 2021 году будет выпущено порядка 40 единиц техники. А к 2030 году объем производства продукции увеличится до тысячи экземпляров в год. «Наличие такого крупного предприятия в Псковской области - возможность для выхода региона на отечественный рынок общественного транспорта и перспективное направление для экспорта. Это приведет к новым налоговым поступлениям в бюджеты разных уровней. Ожидается, что уже в первый год функционирования производства они составят до 150 млн рублей», - отметила Ирина Сватковская. Она также сообщила, что общий объем инвестиций составит 560 млн рублей. Выход на максимальную производственную мощность ожидается к 2030 году. Планируется, что тогда годовой оборот средств составит до 20 млрд рублей.

В презентации проекта инвестор указала на возможность создания на предприятии не менее 500 новых рабочих мест, большинство из которых инженерного и инженерно-технического профиля.

В ходе заседания исполняющий обязанности генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Наталья Юшко отметила, что производственная площадка готова предоставить компании участок в 11 га для развертывания деятельности, а также инфраструктуру и соответствующие инженерные сети для подключения.

По итогам обсуждения участники Экспертного совета единогласно одобрили к реализации проект по производству экологически-чистого наземного городского электрического транспорта. Напомним, ранее инвестиционный проект был одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино».

Теги: #Моглино
Источник: Псковская Лента Новостей
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