Экономика

Деловую игру «Время денег» для повышения знаний в области финансов проведут в Пскове

Финансово-деловая игра «Время денег» пройдет на площадке Псковского областного института повышения квалификации работников образования в Пскове 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это командная игра, в ходе которой участники проходят через различные типовые жизненные ситуации, принимают решения и оценивают их результативность. По правилам команды погружаются в определенные финансовые условия, при которых они должны грамотно распланировать общий бюджет, погасить кредит, сформировать резерв денежных средств, выгодно вложить накопления и в конечном счете прийти к финансовому благополучию.

Основной целью игры является приобретение взрослыми компетенций и поведенческих практик по актуальным вопросам финансовой грамотности, а также развитие опыта, способствующего финансовому благополучию гражданина, семьи и общества в целом. Игра направлена на совершенствование полезных навыков по оценке финансовых рисков и обеспечению финансовой безопасности. После игры лучшие практики сохранения и приумножения капитала могут быть внедрены в реальную жизнь.

В игре примут участие представители регионального управления Федеральной налоговой службы, сотрудники Областного центра занятости населения, регионального отделения Социального фонда, представители подведомственных организаций региональных Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике и комитета по труду и занятости, а также специалисты Комитета по финансам Псковской области.

Мероприятие реализуется в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Псковской области на период до 2030 года» и Распоряжения губернатора Псковской области о взаимодействии органов власти с банками региона. Организаторами игры выступают банк ПСБ, областной Комитет по финансам при поддержке Псковского областного института повышения квалификации работников образования.