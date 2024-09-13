Экономика

Двухмиллиардные поправки в областной бюджет рассмотрит Собрание депутатов

Новые параметры бюджета предстоит утвердить депутатам на сентябрьской сессии – законопроект об увеличении доходов и расходов региональной казны поступил в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Рост доходной части составляет 2 млрд 349 млн 419 тысяч рублей, расходной – 2 млрд 699 млн 419 тысяч рублей. Объём дополнительных дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета превышает 1,6 млрд рублей. Кроме того, собственные налоговые и неналоговые доходы региона увеличиваются более чем на 739 млн рублей.

Федеральные средства в размере 750 млн рублей выделены региону на закупку городских автобусов особо большого класса, ещё почти 550 млн рублей – на модернизацию инфраструктуры общего образования, 250 млн рублей предназначены для докапитализации регионального фонда развития промышленности.

Законопроект предусматривает увеличение на 54,4 млн рублей лимитов на финансирование государственного заказа бюджетным учреждениям здравоохранения. Объём государственной программы «Социальная поддержка граждан» возрастает на 114 млн рублей.

В сферу образования дополнительно направляется более полумиллиарда рублей, в том числе, на завершение строительства школы в Себеже – 208 млн рублей, на оплату вознаграждения педагогам за классное руководство – 167,3 млн рублей. Кроме того, 22,75 млн рублей выделяется на разработку проектно-сметной документации для муниципальных образовательных организаций. На подготовку ПСД и проведение государственных экспертиз в рамках реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрено ещё почти 110 млн рублей.

Значительные дополнительные средства будут вложены в развитие транспортной системы региона. Помимо покупки новых автобусов, почти 220 млн рублей выделяется муниципальным образованиям области на приобретение техники и дорожную деятельность.

С учётом всех предложенных изменений доходы региона в текущем году составят 60 млрд 679 млн 272 тысячи рублей, расходы – 63 млрд 895 млн 814 тысяч рублей.

Предварительное обсуждение поправок в региональный бюджет состоится на заседании профильного парламентского комитета 18 сентября, на следующий день законопроект будет рассмотрен на сессии областного Собрания депутатов.