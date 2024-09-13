Экономика

Под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч

Из-за повышения ставки ЦБ с 18% до 19% под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей.

Заплатить сбор должны будут те, у кого в банке совокупно лежит не менее 1 млн рублей, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Учитывая, что средний размер депозитов россиян на 1 июля 2024-го года составил лишь 338 тыс. рублей, число плательщиков будет небольшим, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Это около 1,5-2 млн граждан, оценил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

В бюджете за три года заложены поступления в размере 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам (в 2024-м — 101 млрд, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей).

В РФ растет как число желающих открыть депозит, так и суммы на них, поэтому оценки в 104 млрд рублей дохода в казну не кажутся фантастическими, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объем депозитов россиян составляет 67,9 трлн рублей — за полгода они приросли на 13%.