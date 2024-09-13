Экономика

Приставы вынудили псковское предприятие выплатить долг в 27 млн рублей

Судебные приставы Порховского района арестовали имущество крупного предприятия за неуплату крупного заказа молока в размере 27 миллионов рублей. Эта и другие меры в итоге вынудили директора предприятия погасить долг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Предприятие занимается производством молока и молочной продукции. Организация не оплатила вовремя крупный заказ молока, что повлекло за собой вынесение судебного решения о взыскании имущественного характера в пользу юридического лица. Сумма задолженности составляла более 27 млн рублей.

В качестве обеспечения исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника и арестовал его оборудование и автотранспортные средства. Однако директор предприятия продолжал уклоняться от уплаты задолженности. Тогда, судебный пристав-исполнитель привлек врио руководителя предприятия к административной ответственности.

В дальнейшем приставы выяснили, что предприятие было реорганизовано, и его необходимо перерегистрировать в ФНС. Чтобы внести соответствующую отметку в ЕГРЮЛ, уполномоченное лицо должно было подать в налоговую инспекцию необходимую документацию. Должник долгое время не принимал никаких мер, и рычагом к погашению задолженности стал запрет в ФНС по внесению изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, он неоднократно предупреждался об уголовной ответственности.

Все меры принудительного исполнения повлияли на должника, задолженность была погашена в полном объеме.