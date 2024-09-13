Отличать настоящие банкноты от фальшивок научат псковичей в отделении Банка России

Отделение Псков Банка России приглашает псковичей 28 сентября принять участие в экскурсиях, на которых они смогут прикоснутся к миру финансов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Посетители увидят коллекцию средневековых монет чеканки Псковского денежного двора, деньги Российской империи и Советского Союза, а также других государств.
Для эрудитов и любителей интеллектуальных соревнований пройдет игра «Финансовый квиз», в ходе которой гости проверят свои знания и получат навыки командной игры.
Все желающие смогут попробовать себя в роли кассира и познакомиться с техникой для выдачи, приема и пересчета банкнот и монет, а эксперты Псков Банка России расскажут, как без специальных приборов отличить подлинную банкноту от фальшивой.
Отделение Псков Банка России находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №10. Посещение возможно только по предварительной записи. Зарегистрироваться на экскурсионную программу можно на сайте.