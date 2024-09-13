Экономика

Отличать настоящие банкноты от фальшивок научат псковичей в отделении Банка России

Отделение Псков Банка России приглашает псковичей 28 сентября принять участие в экскурсиях, на которых они смогут прикоснутся к миру финансов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Посетители увидят коллекцию средневековых монет чеканки Псковского денежного двора, деньги Российской империи и Советского Союза, а также других государств.

«В коллекции музея более 900 экспонатов, в том числе монеты и банкноты, раритетные канцелярские предметы, документы и фотографии, специальная банковская мебель, образцы вычислительной и кассовой техники. Здесь можно увидеть легендарную "деньгу псковскую", которая чеканилась Псковской республикой 600 лет назад. Кроме того, в музее воссозданы рабочие места бухгалтера и управляющего отделением Государственного банка первой половины ХХ века», – сообщил исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Для эрудитов и любителей интеллектуальных соревнований пройдет игра «Финансовый квиз», в ходе которой гости проверят свои знания и получат навыки командной игры.

Все желающие смогут попробовать себя в роли кассира и познакомиться с техникой для выдачи, приема и пересчета банкнот и монет, а эксперты Псков Банка России расскажут, как без специальных приборов отличить подлинную банкноту от фальшивой.

Отделение Псков Банка России находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №10. Посещение возможно только по предварительной записи. Зарегистрироваться на экскурсионную программу можно на сайте.