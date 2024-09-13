Экономика

Псковские предприятия пищевой промышленности нарастили кредитный портфель на 46%

Кредитный портфель предприятий пищевой промышленности в Псковской области за год вырос на 46%. Это связано с расширением и модернизацией региональных производств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Центробанка.

На начало августа 2024 года более половины корпоративного кредитного портфеля Псковской области приходилось на сельскохозяйственные предприятия. За год кредитный портфель в этой отрасли увеличился на 16%, до 38,8 млрд рублей. Такая динамика связана с реализацией в регионе ряда инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

«В прошлом году крупное животноводческое предприятие Псковской области завершило масштабные работы по расширению мощностей. В результате производство пищевых продуктов в регионе по сравнению с прошлым годом выросло на 17%, а, например, молочной продукции – на 33%», – сообщила начальник экономического отдела отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Ольга Чемелева.

Всего корпоративный кредитный портфель в регионе за год увеличился на 15% и на начало августа 2024 года составил 75,8 млрд рублей. В целом по России прирост был выше (22%).

Кроме этого, в Псковской области отмечена одна из самых высоких на Северо-Западе доля кредитов, приходящаяся на предприятия малого и среднего бизнеса – 27% совокупного кредитного портфеля предприятий. Для сравнения: средний показатель по регионам Северо-Западного федерального округа – 13%, а по России – 19%.