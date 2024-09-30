На сайте ФНС появилась новая промостраница «Налоговое уведомление 2024 года»

На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена новая промостраница «Налоговое уведомление 2024 года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.
Напомним, в Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2023 год. Гражданам необходимо уплатить исчисленные налоги в срок не позднее 2 декабря 2024 года.
Промостраница содержит разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям:
Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию:
Отметим, в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс РФ налоговое уведомление не направляется, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, тогда как ранее это было 100 рублей.
Оплатить имущественные налоги можно дистанционно, не выходя из дома, одним из удобных способов:
Кроме того, граждане могут произвести оплату налогов в подразделениях банков или Почты России.