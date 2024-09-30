Экономика

На сайте ФНС появилась новая промостраница «Налоговое уведомление 2024 года»

На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ размещена новая промостраница «Налоговое уведомление 2024 года». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Напомним, в Псковской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2023 год. Гражданам необходимо уплатить исчисленные налоги в срок не позднее 2 декабря 2024 года.

Промостраница содержит разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям:

что такое налоговое уведомление;

как его получить и исполнить;

основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом;

как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как ими воспользоваться;

что делать, если такое уведомление не получено или в уведомлении указана некорректная информация.

Также на промостранице налогоплательщик сможет получить информацию:

как получить налоговое уведомление через ЕПГУ;

как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении;

о применении налогового вычета по земельному налогу.

Отметим, в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс РФ налоговое уведомление не направляется, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, тогда как ранее это было 100 рублей.

Оплатить имущественные налоги можно дистанционно, не выходя из дома, одним из удобных способов:

с помощью электронных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС России, воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;

используя мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

через личный кабинет на портале госуслуг;

через мобильные приложения банков.

Кроме того, граждане могут произвести оплату налогов в подразделениях банков или Почты России.