Экономика

Гранты Минсельхоза на реализацию проектов в сфере сельского туризма получили шесть псковских фермеров

Получателями гранта «Агротуризм» стали шесть псковских фермеров. Как сообщила заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и техническому надзору Псковской области Юлия Ким в ходе онлайн-брифинга о перспективах развития агротуризма в Псковской области в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM», профильный комитет сопровождает грантополучателей в течение всего срока реализации проектов.

«Мы своих грантополучателей не бросаем, сопровождаем. Их обязанность — за пять лет проект свой реализовать»,- сказала Юлия Ким.

По ее словам, «Агротуризм» - направление новое: «Три года мы участвуем. Наш первый грантополучатель в 2022 году - индивидуальный предприниматель Елена Митрофанова. Проект называется "Изборский страус" в Печорском районе. В рамках гранта нужно было построить гостевой домик на территории фермы, полностью его оборудовать. Проект реализован. Ферма продолжает принимать экскурсантов, знакомить всех с этими большими необычными животными».

В 2023 году победителем конкурса была признана фермер из Печорского района Ольга Волконская с проектом проект «Мельница Кикута. Парк ремесел». «Ольга Сергеевна провела большую работу, подготовила площадку для мельницы. Ожидаем, что в ближайшие недели сама мельница будет установлена. В рамках проекта также планируется развитие инфраструктуры, знакомство с сельским укладом жизни, всевозможные мастер-классы», - рассказала заместитель председателя комитета.

По словам Юлии Ким, в проекте Ольги Волконской большая социальная составляющая: «всегда в летний период, независимо от того, получила она грант или нет, работает детский лагерь, где ребят обучают и развлекают».

В этом году свои проекты в сфере сельского туризма реализовывают два фермера: Елена Лебедева из Себежского района и Алексей Корочкин из Невельского района. «Туристическая база "Оленья гора" уже функционирует. Суть проекта была именно в дальнейшем развитии этой базы, в том, чтобы построить дополнительные места для размещения, модульные домики, благоустроить территорию и транспортное средство приобрести. В рамках другого проекта планируется построить центр гостеприимства "Золотая улитка"», - пояснила зампредседателя комитета.

Отметим, что в 2025 году начнется реализация проектов еще двух грантополучателей: ИП Нани «Экобаза “Устьяново”» и СПК имени Суворова «От коровы до бутылки».