В налоговой напомнили, как изменить некорректные данные в личном кабинете

В случае, если, по мнению налогоплательщика в документе содержится неактуальная (некорректная) информация об имуществе или его владельце, гражданину необходимо любым удобным способом обратиться в налоговый орган для её проверки и актуализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.
Существует два варианта того, как отредактировать некорректные данные:
Напомним, сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения) налоговикам поступают из различных регистрирующих органов, на основании имеющихся в их информационных ресурсах:
Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы.
При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового уведомления налоговый орган не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней):
Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.