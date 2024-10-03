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Экономика

В налоговой напомнили, как изменить некорректные данные в личном кабинете

07.10.2024 19:42|ПсковКомментариев: 0

В случае, если, по мнению налогоплательщика в документе содержится неактуальная (некорректная) информация об имуществе или его владельце, гражданину необходимо любым удобным способом обратиться в налоговый орган для её проверки и актуализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Существует два варианта того, как отредактировать некорректные данные:

  • для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - через личный кабинет;
  • для иных лиц: посредством личного обращения в любой налоговый орган либо путём направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Напомним, сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения) налоговикам поступают из различных регистрирующих органов, на основании имеющихся в их информационных ресурсах:

  • МВД России;
  • органы ЗАГС;
  • органы Росреестра;
  • МЧС России;
  • органы гостехнадзора, осуществляющие регистрацию транспортных средств.

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы.

При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового уведомления налоговый орган не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней):

  • сформирует уточненное налоговое уведомление и разместит его в Личном кабинете налогоплательщика;
  • в случае если гражданин не являетесь пользователем Личного кабинета налогоплательщика, направит уточненное новое налоговое уведомление в установленном порядке;
  • направит ответ на обращение (разместит его в Личном кабинете налогоплательщика), в том числе, в случае отсутствия основания для перерасчета налога (налогов).

Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Теги: #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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