Научно-образовательный центр мирового уровня хотят создать в Псковской области

Участие предприятия «Титан-Полимер» в национальном проекте «Новые материалы и химия», а также создание и развитие научно-образовательного центра мирового уровня обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Об этом сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram
По итогам прошлого года по индексу промышленного производства Псковская область стала лучшей в СЗФО. За 8 месяцев этого года индекс составил почти 110%.
«Успехи региона в промышленном секторе экономики связаны со значительной поддержкой Минпромторга России», - отметил Михаил Ведерников.
На встрече также обсудили отдельные направления новой индивидуальной программы развития Псковской области, работа над которой ведется при поддержке президента и правительства России.
«Благодарю Антона Андреевича за конструктивный диалог и готовность вникнуть во все значимые для нашего региона вопросы» , - заключил губернатор.