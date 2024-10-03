Экономика

Зачем нужны дотации на строительство хранилищ для отходов животных, рассказал Андрей Козлов

В Госдуму внесли предложение о выделении дотаций на строительство хранилищ для отходов животных. О причинах возникновения такой инициативы рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Что касается продуктов жизнедеятельности животных, у нас, к сожалению, читая средства массовой информации, коров считают самым страшным злом, якобы из-за их отходов образуются озоновые дыры, кто-то надумал такую проблему, и начали работать над ней», - сказал депутат.

Согласно федеральному закону, который вступил в силу 1 марта, те предприятия, те крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые имеют скот, обязаны делать специальные хранилища. «Эти хранилища стоят огромных денег. Они должны быть бетонные, к ним предъявлен целый ряд требований. Для них требуются вложения, приравненные к затратам на строительство фермы», - рассказал Андрей Козлов.

У крупных холдингов такие хранилища есть, пояснил депутат. «В рамках этого федерального закона страдают небольшие фермы, которые не имеют большой прибыли. Если они еще потратятся на это, то их дело может развалиться, и они могут просто закрыться. Не хочется их разорять», - заметил гость студии.

Поэтому было принято решение направить в Госдуму инициативу для того, чтобы были предусмотрены денежные средства в виде дотаций на строительство таких хранилищ, заключил Андрей Козлов.