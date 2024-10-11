Экономика

Доходы бюджета в 2025 году могут быть на 12% выше оценок поступлений 2024 года

Доходы федерального бюджета РФ в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, что почти на 12% выше оценок поступлений доходов в 2024 году. Это следует из заключения Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета.

Согласно материалам ведомства, объем доходов федерального бюджета в 2025 году прогнозируется в объеме 40,3 трлн рублей, что на 11,6 % больше оценки поступления доходов в 2024 году. В 2026 году доходы оцениваются на уровне 41,8 трлн рублей, что на 3,8% больше, чем в 2025 году, а в 2027 году - в 43,15 трлн рублей, что на 3,1%, больше, чем в 2026 году.

Вместе с тем Счетная палата указала на риски недопоступлений в федеральный бюджет. Так, с учетом дополнительных поступлений в 2025 году федеральный бюджет, по оценке аудиторов, может недополучить 85,9 млрд рублей (0,04% ВВП), в 2026 году - 83,3 млрд рублей (0,04% ВВП) и в 2027 году - 82,5 млрд рублей (0,03% ВВП), пишет ТАСС.