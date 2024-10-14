В ЦБ допустили возможность нового повышения ключевой ставки

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки. Об этом 14 октября сообщил журналистам зампредседателя Центрального банка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин.
«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — отметил он.
Ближайшее заседание ЦБ состоится в пятницу, 25 октября.
Кроме того, на заседании регулятор собирается представить обновленный среднесрочный макропрогноз. По словам Заботкина, прогноз будут уточнять с учетом полученных с июля дополнительных вводных для выяснения того, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, пишут «Известия».
По данным социально-экономического прогноза Минэкономразвития РФ, в среднем по стране рост совокупного платежа россиян за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года составит 11,9%.