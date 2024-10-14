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Экономика

В ЦБ допустили возможность нового повышения ключевой ставки

14.10.2024 15:38|ПсковКомментариев: 0

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки. Об этом 14 октября сообщил журналистам зампредседателя Центрального банка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин.

«Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании», — отметил он.

Ближайшее заседание ЦБ состоится в пятницу, 25 октября.

Кроме того, на заседании регулятор собирается представить обновленный среднесрочный макропрогноз. По словам Заботкина, прогноз будут уточнять с учетом полученных с июля дополнительных вводных для выяснения того, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к цели вблизи 4%, пишут «Известия».

По данным социально-экономического прогноза Минэкономразвития РФ, в среднем по стране рост совокупного платежа россиян за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года составит 11,9%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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