Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре уменьшилась до 7,74%

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре 2024 года уменьшилась и составила 7,74% после 8,06% в предыдущем месяце. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Центробанка.

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Годовой темп прироста цен в регионе остался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,12%) и по России в целом (8,63%). Основными причинами замедления инфляции в Псковской области стали расширение предложения ряда товаров, а также эффект высокой статистической базы при сравнении цен на отдельные услуги.

Продовольственные товары

В сентябре годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 7,4% после 7,7% в августе.

Предложение мясопродуктов в регионе увеличилось благодаря расширению их производства в целом по стране. В результате колбасные изделия и мясные полуфабрикаты в годовом сопоставлении дорожали медленнее, чем в августе, а курица подешевела в годовом выражении после роста цен на нее в предыдущем месяце.

Благодаря наращиванию импортных поставок увеличилось предложение куриных яиц. Поэтому рост цен на них в годовом выражении в сентябре замедлился.

Непродовольственные товары

В сентябре годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 5,34% после 5,47% в предыдущем месяце.

Годом ранее из-за более значительного накопленного ослабления рубля возросла стоимость поставок импортной продукции, а также импортного сырья и материалов для производства одежды, обуви, медикаментов, бытовой химии, парфюмерии и косметики. В этом году предложение отечественной продукции увеличилось за счет роста внутреннего производства. В результате одежда, лекарства, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары подорожали в годовом выражении не так сильно, как в августе, а цены на обувь стали снижаться быстрее.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре уменьшился до 11,27% после 11,84% в августе.

Эффект высокой сравнительной базы прошлого года стал причиной замедления годового роста цен на услуги сотовой связи. В сентябре 2023 года мобильные операторы перенесли в стоимость своих услуг рост издержек на модернизацию и обслуживание импортного оборудования из-за ослабления рубля. В сентябре этого года тарифы на мобильную связь не изменились.

Также эффектом высокой сравнительной базы прошлого года объясняется замедление роста цен на бытовые услуги. В сентябре 2023 года парикмахерские повысили цены в связи с увеличением стоимости косметических средств и расходных материалов, в том числе из-за ослабления рубля. В сентябре этого года стоимость парикмахерских услуг не изменилась. Как следствие, в годовом сопоставлении они дорожали медленнее, чем в августе.

По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в России оставалась высокой (8,63%). Месячный рост цен ускорился по сравнению с августом, в том числе выросли показатели устойчивого роста цен. Это говорит о том, что расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг. Заметнее, чем обычно в сентябре, подорожали услуги образования, резко выросла стоимость авиа- и железнодорожных билетов, услуг зарубежного туризма. В то же время подешевели экскурсионные услуги и плодоовощная продукция.