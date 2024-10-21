Экономика

Псковские вкладчики впервые заплатят налог на доходы от вкладов

В 2024 году вкладчикам впервые начислили налог с доходов в виде процентов по вкладам в банках в части превышения произведения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года (в 2023 году это 15%). Необлагаемый доход составляет 1 миллион рублей * 15% = 150 тысяч рублей. Таким образом, налогом будет облагаться только сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превышает 150 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Ставка налога для резидентов и нерезидентов составит 13%, если доход не превышает 5 миллионов рублей. Если же доход выше, то налоговая ставка составит 650 тысяч рублей плюс 15% с суммы, превышающей 5 миллионов рублей.

Важно отметить, что гражданам не нужно самостоятельно декларировать свои доходы от вкладов — все расчёты будут произведены налоговыми органами на основании информации от банков.

Всего в Псковской области в 2024 году сформированы расчеты в отношении 3617 физических лиц на сумму более 74 млн рублей.

Так, например, налогоплательщик, зарегистрированный в Псковской области, имел в прошлом году вклады в пяти кредитных организациях:

банк №1 – 25 тыс. рублей;

банк №2 – 105 тыс. рублей;

банк №3 – 30 тыс. рублей;

банк №4 – 120 тыс. рублей;

банк №5 – 70 тыс. рублей.

Общая сумма дохода по итогам 2023 года составила 350 тыс. рублей. Таким образом, принимая во внимание необлагаемую сумму в размере 150 тыс. рублей, налоговая база составляет 200 тыс. рублей. Сумма налога, подлежащая уплате – 26 тыс. рублей.

Напомним, сумма налога к уплате отражается в налоговом уведомлении, а также в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». Уплатить налог в этом году необходимо не позднее 2 декабря 2024 года.