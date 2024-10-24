Экономика

Дефицит кадров на промышленных предприятиях обсудят в Пскове под эгидой Союзмаша

Дефицит кадров на промышленных предприятиях обсудят в Пскове под эгидой Союза машиностроителей России 25 октября. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«В нашей дискуссии примут участие представители региональных властей, коллеги из других регионов, промышленники Псковщины, команды вузов, общественники», – рассказал Александр Козловский.

Итоги диалога послужат основой для выработки конкретных мер восполнения нехватки кадров, в том числе с дальнейшим обсуждением на федеральном уровне, добавил депутат.