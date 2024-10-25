Экономика

Че по картохе?

Противоречивые новости с картофельных полей пришли в начале этой недели. Выяснилось, что Россия впервые за восемь лет полностью обеспечила себя этим корнеплодом. Но урожай настолько низкий, что цена на клубни выросла сильнее, чем на любые другие продукты питания. Картофель - «второй хлеб», лежащий в основе рациона рядового потребителя, поэтому новости о дефиците или цене являются крайне чувствительными для большинства людей. В Псковской области есть как гигантские картофельные поля, где «растут чипсы» для крупных производств, так и небольшие хозяйства, чьи владельцы развозят продукцию по домам, а еще много тех, кто сажает картошку лично для себя. Обозреватель Псковской Ленты Новостей поговорила с разными типами аграриев в попытке понять, какова ситуация на местных полях, хватит ли картофеля жителям области этой зимой и какова на него будет цена.

Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем. Показатель зафиксирован впервые с 2015 года. Таковы данные Росстата, обнародованные в начале недели. Правда, относятся они к прошлому году. А в этом году, по сведениям все того же Росстата, картофель стал продуктом питания, цена на который выросла стремительнее, чем на что-либо в продовольственной корзине: в полтора раза с начала года. А если сравнивать цену в прошлом году в это же время, то и вовсе вдвое, несмотря на недавно собранный урожай. Федеральные эксперты связывают это со снижением посевных площадей и невысокой урожайностью. А что на псковских полях?

Поле, засеянное чипсами

Лидер по производству картофеля в Псковской области - Печорский район, где снимают львиную долю урожая этого овоща. В СПК имени Суворова в печорской деревни Залесье картофель занимает 65 га и дает 60% прибыли. Председатель кооператива Василий Назимов объясняет: целенаправленно сажать корнеплодов меньше не стали. Но убрали картофеля с полей, действительно, не так много, как могли бы. В одних регионах он вымерз, в других его смыло, в третьих идут боевые действия. В Псковской области майские заморозки на картофель не повлияли, взойти к тому моменту он еще не успел. Но урожай в Залесье все же ниже обычного из-за засухи. Но выше прошлогоднего, потому что та засуха была еще сильнее.

Часть картофеля СПК имени Суворова выращивает по контракту с производителем чипсов. Объемы отгрузки и цена за килограмм известные еще до посевной. В этом году хозяйство сдало полторы тысячи тонн по 19 рублей.

«Деньги гарантированные, картофель берется весь, мелкий и крупный, - поясняет Василий Назимов. - Для чипсов выращиваем специальные сорта. Они не продуктивные, но здесь главное - не количество урожая, а получить картофель с определенными характеристиками».

Остатки вплоть до июня будут развозить по местным торговым сетям, получая по 28 рублей за килограмм. Дороже картошка была только в 2010 году, когда также из-за засухи закупочные цены поднялись до 30 рублей - в тех еще деньгах. Зато в прошлом году производители сдавали клубни по 10-12 рублей. Разница в 2,5 раза за год, что и объясняет данные Росстата о самом серьезном подорожании. Такая цена была обусловлена не только сложностями с погодой, но и перенасыщением внутреннего рынка из-за нарушения экспортных логистических цепочек. Для потребителя она хороша только на первый взгляд, но без поддержки фермеров государством потенциально ситуация ведет к разорению аграриев, ведущему к взрывному росту цен.

«В этом году цена адекватная, - считает Василий Назимов. - Не надо забывать, что крестьянин за свой счет кормит генерала, как у Салтыкова-Щедрина. Нам бы получше условия для работы. Например, деньги в этом году очень дорогие, лимиты на субсидированные кредиты выделены маленькие, а по коммерческим расценкам брать кредиты неподъемно. Люди ругают нас за рост цен в магазинах, но с картофелем ситуация, как с молоком. Фермеры сдают по 27 литр с 3,4% жирность. А что мы видим на полках? 70 рублей за неполный литр с жирностью 2,5%. Кто делает эти 300% накрутки? А виноватыми выставляют нас, колхозников, якобы мы не хотим кормить людей».

Засуха нипочем

У Ольги Борисовой из Палкинского района ситуация на полях совсем другая. Площади под овощами - картофелем, морковью и свеклой - значительно меньше по сравнению с крупными хозяйствами, «всего» 6 га. Картофеля сняли под 70 тонн, как и в прошлом году. Аграрий говорит, что ни морозы, ни засуха на ее урожай не повлияли.

«Могу такую дать оценку: в позапрошлом году было хуже, в том году отлично, в этом хорошо, - говорит Ольга. - Зависит и от расположения участка, и от времени посадки. Другие посадили очень рано, им могло сморозить, мы такого на себе не ощутили. И у нас низкие поля, нам больше дождь вредит, а засуха ущерба не нанесла».

Свою продукцию фермер продает на осенних ярмарках, но большую часть всю зиму развозит по домам клиентов в Пскове, которые откликаются на ее объявления в группе для фермеров «ВКонтакте». Несмотря на достойный урожай, цену поднять все равно пришлось. Если в прошлом году картофель от Борисовых стоил по 20-30 рублей (а мелочь вообще уходила за 15), то сегодня цена держится на уровне 30-40 рублей. Все из-за подорожания солярки и прочих компонентов, необходимых для труда на земле.

«Бывало и получше»

Все еще много тех, кто предпочитает самостоятельно обеспечить себя овощами на зиму, как Татьяна Лодыгина из Порхова.

«Картошка - это, по сути, единственное, что в этом году более-менее уродилось, - описывает она ситуацию на своей даче. - Собрали в достаточном количестве, нам хватит, хотя бывало и получше. В целом, урожая скорее нет, чем он есть. Капуста неважная, проточенная вся, толком и не поели ее, покупаем в магазине. Огурцов мало, завяли быстро, листва вся пожелтела, хотя обычно до заморозков собирали. Цветы тоже завяли, вытащила веник сена на днях вместо астр. Морковка худая, у соседей тоже. Трава на даче местами желтыми пятнами, листья с некоторых деревьев слишком рано и буквально за день облетели. Может, кислотные дожди были, не знаю, что такое с природой в этом году».

В общем, жители Псковской области в этом году будут с картошкой. Другой вопрос - ее цена. Ну так если все вокруг дорожает, стоит ли удивляться, что цены на «второй хлеб» стремятся туда же, куда взлетает стоимость всего остального? Ответ каждый покупатель и так знает.

Юлия Магера