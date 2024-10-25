Экономика

Все бюджетные места в российских вузах должны быть целевыми — Александр Котов

Все бюджетные места в российских вузах должны быть целевыми. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов высказал на расширенном совещании Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое проходит в Пскове 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Пути решения этой проблемы (дефицита кадров) нам нужно искать совместно с заинтересованными работодателями. Мы обсуждали, какие совместные меры можем предпринять, чтобы кадровая ситуация начала меняться. Необходимо, чтобы была тесная связь между нашими промышленными предприятиями учебными заведениями. Прозвучало предложение о целевом обучении. Наверное, я буду выглядеть слишком радикальным, но я бы сказал, что, учитывая такую проблему в стране, все бюджетные места должны быть целевыми», — сказал Александр Котов.

Он отметил, что из-за кадрового дефицита предприятия не могут увеличивать объемы производства и развиваться.

«Нужно создать условия для проживания молодых людей, которые будут устраиваться на работу на предприятия. Например, ведомственное жилье, которое построят предприятия. Мы со своей стороны должны обеспечить условия социальные, то есть детский садик, школа, дополнительное образование для ребенка. Сферу развлечений тоже никто не отменял. Если бы у нас получилось выделить для каждого его задачи и последовательно и четко над ними работать, мне кажется, мы могли бы кадровую проблему серьезно уменьшить», — заключил Александр Котов.