Экономика

«Севкабель» запустил новое производство в Псковской области

Запуск новой производственной площадки поливинилхлоридных пластикатов в рамках проекта «Севкабель» состоялся в Пскове на территории завода «СКТ Групп». В торжественной церемонии в субботу, 26 октября, приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Старт производства приурочен к 145-летию с момента открытия первого кабельного завода в России. На производственной площадке «СКТ ГРУПП» в Пскове промышленный многоотраслевой холдинг полного цикла «Акрон Холдинг» перезапустил мощности завода «Севкабель». Помимо остальных производственных линий в новом комплексе развернуто производство ПВХ пластикатов и пожаробезопасных полимерных композиций. Мощность площадки — 1200 тонн готовой продукции в месяц.

В ходе торжественного запуска новой производственной площадки Михаил Ведерников поблагодарил за конструктивную поддержку министерство промышленности и торговли России, инвесторов за доверие, а коллектив за трудолюбие и высокий профессионализм. губернатор напомнил, что в кластер в общей сложности инвестировано порядка 5 млрд рублей.

«Открытие завода для нашей Псковской области — судьбоносное решение, важное для экономики. Это новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, отчисления в областной и федеральные бюджеты, импортозамещение и, конечно, расширение объемов и линейки продукции, которая сегодня нужна нашей стране», — сказал глава региона.

«Кабельная отрасль демонстрирует положительную динамику. Объем внутреннего производства за 2023 год составил более 400 млрд рублей, что на 20% больше 2022 года, по данным за 8 месяцев 2024 года тенденция роста сохраняется и составит около 21% по прогнозным значениям 2024 года. Такими же темпами растет кабельный рынок в целом. Начало работы производственной площадки ООО "СКТ Групп" безусловно, положительно скажется на динамике и объемов внутреннего производства, и доли локализации», — отметил Михаил Иванов.

Генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов добавил, что с запуском производства Псков станет сердцем кабельной промышленности страны. «Это уникальный проект. Нашей компании удалось в достаточно короткие сроки перевезти из Санкт-Петербурга в Псков целое предприятие, смонтировать оборудование и запустить его. Непрерывно работаем над улучшением качества продукции», — продолжил он.

Сотрудники «СКТ Групп» во время торжественной церемонии отмечены почетными грамотами министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Почетными грамотами губернатора Псковской области и Благодарственными письмами Правительства региона.

В рамках визита на предприятие Глава региона и замминистра Минпромторга также познакомились с работой других производственных линий завода, осмотрели материалы для изготовления и образцы готовой продукции: медная, алюминиевая катанка, современная кабельно-проводниковая продукция. Затем состоялась демонстрация процесса сварки комплексом «Север-1 М» образцов гибкой трубы, которая используется для нефтегазовых месторождений. Осмотрели официальные лица и работу линии непрерывной вулканизации, где создают кабель для речных и морских судов, для АЭС, для горнодобывающей отрасли.

Кроме образцов современной продукции внимание участников мероприятия было приковано и к уникальным образцам музейного фонда завода. Так, в Псков приехал и фрагмент «Кабеля жизни», который был изготовлен на Севкабеле в 1942 году. В годы Великой Отечественной войны он был проложен по дну Ладожского озера и спас город от энергетической блокады.

С 2021 года АО «Акрон Холдинг» на площадке ООО «СКТ Групп» реализует в Пскове инвестиционный проект по увеличению объемов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции за счет перемещения производственных мощностей завода «Севкабель» из Санкт-Петербурга. Проект финансируется за счет собственных средств и оказанной государственной поддержки в форме займа Фонда развития промышленности. На предприятии производится востребованная кабельная продукция различного назначения, уникальные сварочные комплексы для атомной отрасли. На площадке заработает самый современный комплекс по производству полимерных материалов для кабельной промышленности. Мощности комплекса будут обеспечивать потребности кабельных заводов России.