Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Задай вопрос о мунреформе!
Господин Рейтингомер
Иван, белиссимо!
босиком по траве
Лонгрид мифы о молоке
животноводство в Новосокольниках
велик могучим русский языка
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Экономика 25.10.2024 11:545 Че по картохе? 26.10.2024 15:430 «Севкабель» запустил новое производство в Псковской области 25.10.2024 17:140 Центробанк считает неправильным поднимать высокую ключевую ставку «с запасом» 25.10.2024 16:290 Торгово-промышленная палата Псковской области отмечает 30-летие 25.10.2024 16:130 Совещание Союзмаша по проблеме дефицита кадров. ФОТОРЕПОРТАЖ 25.10.2024 15:241 Александр Козловский: Великолукский технический колледж требует реконструкции
 
 
 
Самое популярное 23.10.2024 17:043 Свадьбу «гуля и няшки» из Пскова обсуждают по всей стране 22.10.2024 20:002 Интерактив: Скамейка из «Смешариков» 24.10.2024 11:324 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 20.10.2024 19:320 Людей эвакуируют из псковского «Акваполиса» 23.10.2024 12:390 Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Севкабель» запустил новое производство в Псковской области

26.10.2024 15:43|ПсковКомментариев: 0

Запуск новой производственной площадки поливинилхлоридных пластикатов в рамках проекта «Севкабель» состоялся в Пскове на территории завода «СКТ Групп». В торжественной церемонии в субботу, 26 октября, приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Старт производства приурочен к 145-летию с момента открытия первого кабельного завода в России. На производственной площадке «СКТ ГРУПП» в Пскове промышленный многоотраслевой холдинг полного цикла «Акрон Холдинг» перезапустил мощности завода «Севкабель». Помимо остальных производственных линий в новом комплексе развернуто производство ПВХ пластикатов и пожаробезопасных полимерных композиций. Мощность площадки — 1200 тонн готовой продукции в месяц.

В ходе торжественного запуска новой производственной площадки Михаил Ведерников поблагодарил за конструктивную поддержку министерство промышленности и торговли России, инвесторов за доверие, а коллектив за трудолюбие и высокий профессионализм. губернатор напомнил, что в кластер в общей сложности инвестировано порядка 5 млрд рублей.

«Открытие завода для нашей Псковской области — судьбоносное решение, важное для экономики. Это новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, отчисления в областной и федеральные бюджеты, импортозамещение и, конечно, расширение объемов и линейки продукции, которая сегодня нужна нашей стране», — сказал глава региона.

«Кабельная отрасль демонстрирует положительную динамику. Объем внутреннего производства за 2023 год составил более 400 млрд рублей, что на 20% больше 2022 года, по данным за 8 месяцев 2024 года тенденция роста сохраняется и составит около 21% по прогнозным значениям 2024 года. Такими же темпами растет кабельный рынок в целом. Начало работы производственной площадки ООО "СКТ Групп" безусловно, положительно скажется на динамике и объемов внутреннего производства, и доли локализации», — отметил Михаил Иванов.

Генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов добавил, что с запуском производства Псков станет сердцем кабельной промышленности страны. «Это уникальный проект. Нашей компании удалось в достаточно короткие сроки перевезти из Санкт-Петербурга в Псков целое предприятие, смонтировать оборудование и запустить его. Непрерывно работаем над улучшением качества продукции», — продолжил он.

Сотрудники «СКТ Групп» во время торжественной церемонии отмечены почетными грамотами министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Почетными грамотами губернатора Псковской области и Благодарственными письмами Правительства региона.

В рамках визита на предприятие Глава региона и замминистра Минпромторга также познакомились с работой других производственных линий завода, осмотрели материалы для изготовления и образцы готовой продукции: медная, алюминиевая катанка, современная кабельно-проводниковая продукция. Затем состоялась демонстрация процесса сварки комплексом «Север-1 М» образцов гибкой трубы, которая используется для нефтегазовых месторождений. Осмотрели официальные лица и работу линии непрерывной вулканизации, где создают кабель для речных и морских судов, для АЭС, для горнодобывающей отрасли.

Кроме образцов современной продукции внимание участников мероприятия было приковано и к уникальным образцам музейного фонда завода. Так, в Псков приехал и фрагмент «Кабеля жизни», который был изготовлен на Севкабеле в 1942 году. В годы Великой Отечественной войны он был проложен по дну Ладожского озера и спас город от энергетической блокады.

С 2021 года АО «Акрон Холдинг» на площадке ООО «СКТ Групп» реализует в Пскове инвестиционный проект по увеличению объемов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции за счет перемещения производственных мощностей завода «Севкабель» из Санкт-Петербурга. Проект финансируется за счет собственных средств и оказанной государственной поддержки в форме займа Фонда развития промышленности. На предприятии производится востребованная кабельная продукция различного назначения, уникальные сварочные комплексы для атомной отрасли. На площадке заработает самый современный комплекс по производству полимерных материалов для кабельной промышленности. Мощности комплекса будут обеспечивать потребности кабельных заводов России.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 257 человек
26.10.2024, 16:220 Осторожно: газ! 26.10.2024, 16:010 Движение по улице Юбилейной в Пскове затруднено из-за ДТП 26.10.2024, 15:430 «Севкабель» запустил новое производство в Псковской области 26.10.2024, 15:180 70 кг взрывчатки и более 300 кг наркотиков не пропустили в Россию псковские таможенники
26.10.2024, 14:550 Минпросвещения: уровень занятости участников «Абилимпикса» составляет 93% 26.10.2024, 14:350 «Управдом»: Как правильно платить за ЖКУ и не попадаться на уловки мошенников? 26.10.2024, 14:130 Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов работает в Псковской области 26.10.2024, 13:500 Как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников, рассказал эксперт
26.10.2024, 13:290 В Госдуме рассказали о вступающих в силу в ноябре законах 26.10.2024, 13:071 Первый этап ремонта тротуаров на улице Госпитальной завершили в Пскове 26.10.2024, 12:400 Платежи по ипотеке в России оказались на 20% ниже ставок аренды жилья 26.10.2024, 12:181 Минфин указал на угрозу финстабильности из-за роста долговой нагрузки развитых стран
26.10.2024, 11:530 Выставочный проект Изборского музея представили в Брянской области 26.10.2024, 11:300 На Солнце произошла вспышка высшего балла 26.10.2024, 11:050 Флешмоб с флажками России пройдет на «Волшебной горе» 4 ноября 26.10.2024, 10:400 В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов
26.10.2024, 10:200 Концерт «Наследие Елены Образцовой» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.10.2024, 10:010 Гастроэнтеролог объяснила неэффективность диеты по группам крови 26.10.2024, 09:380 «Индекс кофе с бутербродом» в России вырос на 3,5 пункта 26.10.2024, 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области
26.10.2024, 09:000 Усвятский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков 25.10.2024, 22:000 Где могут работать подростки с 14 лет, рассказала юрист 25.10.2024, 21:400 Химиков и биологов приглашают на работу в псковскую полицию 25.10.2024, 21:200 45% псковичей поддерживают введение банковского механизма «второй руки» – опрос
25.10.2024, 21:000 Псковская библиотека «Радуга» победила в конкурсе актуальных форматов работы с молодежью 25.10.2024, 20:400 В финал ежегодного рейтинга работодателей от hh.ru вышла одна псковская компания 25.10.2024, 20:200 Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу в ОМОН «Кром» 25.10.2024, 20:000 День народного единства отпусками и отгулами продлят 9% работающих псковичей – опрос 
25.10.2024, 19:400 Экологический слёт «ПсковЭко» состоится 8 ноября 25.10.2024, 19:250 Некачественное масло обнаружили в интернате для престарелых и инвалидов 25.10.2024, 19:200 Алексей Форш: Люди поверили в ТОСы 25.10.2024, 19:070 Водоснабжение появится на улице Каупужа в Пыталово
25.10.2024, 19:030 Станислав Стармолотов о приватизации «Псковпассажиравтотранса», Северном обходе и штрафах за отсутствие ОСАГО 25.10.2024, 19:000 Креативный центр «Культура» приглашает псковичей на свой день рождения  25.10.2024, 18:551 «Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ. ВИДЕО 25.10.2024, 18:400 «Ночь искусств» организуют в Псковском музее 3 ноября
25.10.2024, 18:300 Конференция, посвященная работе по предупреждению новых преступлений, прошла в ФСИН 25.10.2024, 18:200 Завершилась видеотрансляция программы «Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ 25.10.2024, 18:200 Псковичи победили в конкурсе «Молодая семья Союзного государства» 25.10.2024, 18:090 Камерный женский хор «Апрель» из Гатчины выступит в Пскове 26 октября
25.10.2024, 18:080 Лучники из Великих Лук могут проводить тренировки круглогодично - Николай Козловский 25.10.2024, 18:070 До +13 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 26 октября 25.10.2024, 18:040 «Подстрочник»: О гастролях русского драмтеатра Удмуртии в Пскове. ВИДЕО 25.10.2024, 17:550 Контрольные цифры приема в вузах на 2025/26 учебный год сохранят на уровне этого года
25.10.2024, 17:540 С наехавшего на ребенка водителя в Стругах Красных взыскали компенсацию морального вреда 25.10.2024, 17:490 Курсы для преподавателей фортепиано проходят в Пскове 25.10.2024, 17:481 Введение «Разговоров о важном» в детсадах прорабатывают в Минпросвещения 25.10.2024, 17:432 Жителя Бежаниц оштрафовали за оскорбления подростка в Telegram
25.10.2024, 17:430 «Задача на вырост»: режиссер из Удмуртии рассказал об обучении артистов 25.10.2024, 17:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 октября 25.10.2024, 17:350 Михаил Ведерников: Для Псковской области работа таможни имеет принципиально важное значение 25.10.2024, 17:280 Всероссийские соревнования «Надежды России» пройдут в Великих Луках
25.10.2024, 17:240 Строительство нового корпуса военного госпиталя в Пскове идет динамично – губернатор 25.10.2024, 17:151 «Дневной дозор»: Нужно ли отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов? 25.10.2024, 17:140 Центробанк считает неправильным поднимать высокую ключевую ставку «с запасом» 25.10.2024, 17:120 Сезон простуд: псковичи раскупают лекарства онлайн
25.10.2024, 17:100 Появилось видео ДТП с опрокидыванием Chevrolet на улице Инженерной в Пскове 25.10.2024, 17:030 Завершены строительные работы на магистральном газопроводе в Пушкиногорском районе 25.10.2024, 16:550 Сильная магнитная буря идет на Землю 25.10.2024, 16:540 Николай Козловский: Стрельба из лука – символичный спорт для Великих Лук
25.10.2024, 16:520 Двое безработных псковичей похитили шесть бутылок вина из магазина на улице Труда 25.10.2024, 16:410 Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин 25.10.2024, 16:390 Мост через реку Лосьма в Себежском районе введен в эксплуатацию 25.10.2024, 16:350 Полку зенитчиков присвоили наименование «гвардейский»
25.10.2024, 16:340 Чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу пройдет 27 октября 25.10.2024, 16:330 В приложения для аренды самокатов внедрят биометрию 25.10.2024, 16:290 Торгово-промышленная палата Псковской области отмечает 30-летие 25.10.2024, 16:130 Совещание Союзмаша по проблеме дефицита кадров. ФОТОРЕПОРТАЖ
25.10.2024, 16:111 Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге получил шесть лет колонии 25.10.2024, 15:590 «Прессинг»: Ноунеймы в СМИ, звезды не зажигают, без права подписи. ВИДЕО 25.10.2024, 15:550 Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» состоится в Пскове 27 октября 25.10.2024, 15:510 Мошенники получили доступ к аккаунтам четырех псковских пенсионерок на «Госуслугах»
25.10.2024, 15:420 Псковская областная больница открыла 15 новых коек для пациентов 25.10.2024, 15:340 «Управдом»: Учимся разбираться в квитанциях за ЖКУ 25.10.2024, 15:310 Более 30 тысяч долларов США обнаружили псковские таможенники в пылесосе 25.10.2024, 15:260 Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант для каждого
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru