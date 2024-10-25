Экономика

Себестоимость молока очень резко выросла – гендиректор ГК «Кабош»

Цены на молоко и сливочное масло растут из-за увеличения издержек и роста спроса россиян, государству следует субсидировать отрасль, чтобы помочь производителям, заявил Национальной службе новостей президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.

Ценам на сливочное масло в России может понадобиться государственное регулирование. По данным Росстата, за август и сентябрь они выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%. На ситуацию обратили внимание в Госдуме, где просят власти вмешаться в ситуацию, пишут «Известия». По данным службы, причиной подорожания стал рост себестоимости его производства, в том числе из-за увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров. Матвеев назвал и другие причины.

«Есть небольшой рост производства молока, но у нас же есть и рост потребления продукции. А новых комплексов в связи с высокими ставками по кредитам не вводится, поголовье коров уменьшается. Есть определенный дефицит сырья на рынке. Второй момент – издержки в отрасли увеличились, процентные ставки по кредитам 22%. Цены на топливо, на газ растут, это все влияет на себестоимость. Запчасти подорожали в 2,5 раза за два года. Есть проблемы с поставками оборудования. Себестоимость очень резко выросла. У нас нет маржинальности более 7% по производству молока. Молоко и масло – это социально значимые продукты. Давайте эти продукты будем субсидировать, как это делают в Европе. Производители в этом не виноваты, что им делать? Никто не говорит, все только хотят ограничить», - рассказал он.

Матвеев подчеркнул, что молочная отрасль – одна из самых сложных, Россия сегодня не может себя обеспечить молочной продукцией на 100%.

«Молоко невозможно получить по щелчку пальца, это особенность животных. Когда вы завозите животных, до периода получения молока проходит в лучшем случае два с половиной года. В среднем требуется три года, чтобы получить первый литр молока. С зерном ситуация другая – посеяли больше, убрали больше. У нас это не так. Здесь должна быть долгосрочная политика государства в этом секторе. Молоко по инвестициям – это самые долгосрочные проекты. С коровами сложнее работать, чем с курицами, например. В этот бизнес меньше идут. По мясу птицы мы себя обеспечиваем на 100%, по молоку нам помогает Белоруссия. От соседей мы получаем больше 30% молока от общего объема», - заключил президент агропромышленной ГК «Кабош».