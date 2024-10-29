Экономика

Николай Королев: Женщины в бизнесе наступают мужчинам на пятки

За последнее время женщины сделали значительные шаги вперед, проявляя ответственное отношение к обществу и бизнесу, заявил шоумен и руководитель проекта «Мисс и Миссис Псков» Николай Королев в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Беседка».

«Я могу судить по своей супруге, которая также пошла в бизнес и изменилась. Она стала агрессивной бизнесвумен, уверенно занимая свою позицию и отгрызая свой рынок», - отметил Николай Королев. Он подчеркнул, что женское сообщество активно конкурирует с мужчинами, и иногда это вызывает удивление.

«Иногда оглядываешься и думаешь: как скоро тебе не хватит места, ведь деловые женщины с уверенной походкой заходят в бизнес, и ты понимаешь, что конкурируешь уже не с мужчинами, а с совершенно другим подходом», - добавил он.

Николай Королев заявил, что женская логика и подход к бизнесу могут быть неожиданными, и это создает новые вызовы для мужчин. «Иногда можно прозевать важные моменты, и это требует от нас адаптации», - заключил он.