Николай Королев: Женщины в бизнесе наступают мужчинам на пятки

За последнее время женщины сделали значительные шаги вперед, проявляя ответственное отношение к обществу и бизнесу, заявил шоумен и руководитель проекта «Мисс и Миссис Псков» Николай Королев в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Беседка».
«Иногда оглядываешься и думаешь: как скоро тебе не хватит места, ведь деловые женщины с уверенной походкой заходят в бизнес, и ты понимаешь, что конкурируешь уже не с мужчинами, а с совершенно другим подходом», - добавил он.
Николай Королев заявил, что женская логика и подход к бизнесу могут быть неожиданными, и это создает новые вызовы для мужчин. «Иногда можно прозевать важные моменты, и это требует от нас адаптации», - заключил он.