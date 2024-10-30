Экономика

Более 110 тысяч тонн картофеля собрали в Псковской области

По состоянию на 1 октября в хозяйствах всех категорий намолочено 112,1 тысячи тонн зерна в первоначально-оприходованном весе, накопано 112,5 тысячи тонн картофеля, собрано 17,7 тысячи тонн овощей открытого и защищенного грунта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

С одного гектара убранной площади в хозяйствах всех категорий намолотили 33,9 центнера зерна (в первоначально-оприходованном весе), накопали 197 центнеров картофеля, собрали 156,8 центнера овощей открытого грунта.

Зерна намолотили по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 11,3% меньше, картофеля накопали больше на 14,2%, овощей собрано на 6,9% меньше.