Экономика

Средняя номинальная зарплата псковичей за год выросла почти на 23%

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций за август 2024 года, составила 53 тысячи 130 рублей 6 копеек и по сравнению с августом 2023 года выросла на 22,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Суммарная задолженность по заработной плате по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 1 октября 2024 года составила 2 млн 190 тысяч рублей и по сравнению с 1 сентября 2024 года уменьшилась на 13,9%.

Вся сумма просроченной задолженности образовалась в 2024 году.