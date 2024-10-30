Экономика

Зону «Моглино» в Псковском районе хотят расширить для нового крупного инвестора

Особую экономическую зону «Моглино» в Псковском районе хотят расширить для нового крупного инвестора. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Обсудили комплекс вопросов по развитию Псковской области. Доложил о ходе модернизации социальной инфраструктуры приграничных районов. Обсудили проект Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, а также возможное расширение ОЭЗ "Моглино" для нового крупного инвестора. Заявленные нами мероприятия были поддержаны», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Также проанализировали возможность создания цветочной биржи, которая поможет организовать и систематизировать импорт срезанных цветов из-за рубежа. «Детали будем дальше прорабатывать с Минсельхозом. Проект перспективный, будем уделять ему особое внимание», - заметил Михаил Ведерников.

Также на встрече затронули продолжение участия в эксперименте по маркировке ввозимой алкогольной продукции. «В этой части у нас как у пилотного региона появился ряд предложений по совершенствованию процесса», - отметил губернатор.

«Максим Станиславович всегда уделяет большое внимание развитию регионов и, в частности, Псковской области. Благодарю за поддержку и помощь по всем вопросам!» - заключил Михаил Ведерников.