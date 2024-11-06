Экономика

Цена к цене. Что и на сколько подорожало за год. ИНФОГРАФИКА

Вокруг только и слышно, что о подорожании того или иного продукта. В последнее время в топе новостей оказались сливочное масло и картошка, ценники на которые заметно подросли. Да и другие товары из продовольственной корзины не отстают. Псковская Лента Новостей обратилась к цифрам, чтобы узнать, как именно изменились цены. За октябрь статистические служащие еще подводят итоги, так что в качестве отсечки берем нынешний сентябрь и сравниваем его с началом года и с сентябрем прошлого, то есть за полный год, от одного урожая до другого. Разницу в цене смотрим и в абсолютных выражениях, и в процентах. Инфографика составлена на основе данных Псковстата.