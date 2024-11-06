Экономика

Андрей Козлов: Свой бренд алкогольной продукции мог бы дать толчок развитию экономики региона

По примеру соседних субъектов в Псковской области можно было бы запустить свой бренд алкогольной продукции, что дало бы толчок для развития экономики региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Российское село» Андрей Козлов.

«Есть вопросы контроля. Мы понимаем, что алкоголь — это продукт, от которого могут быть не очень хорошие последствия. (Производителю - ред.) дают лицензию, и контроль на этом заканчивается. Мы можем получить определенный негатив, если не туризм будет развиваться, а люди попадут на больничную койку или, не дай Бог, еще что-то», - сказал Андрей Козлов, комментируя идею руководителя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза о развитии внутреннего туризма в России путем создания ликеро-водочных заводов в регионах.

Андрей Козлов напомнил, что свой ликеро-водочный завод в Псковской области в свое время был: «Производили спирт на территории муниципальных районов. По крайней мере, я помню, когда в Невеле был спиртзавод, причем достаточно хорошего качества».

По мнению депутата, появление в регионе ликеро-водочного завода положительно бы сказалось на экономике.

«Конечно, любое открытие, любое пополнение денежных средств — это доходная часть бюджета. Хочется, чтобы у нас была своя продукция. По крайней мере, у наших соседней в Новгородской области есть своя брендовая алкогольная продукция, в Ленинградской области есть. У нас, к сожалению, сейчас брендовую алкогольную продукцию (кроме сидра) не производят, крепкие спиртные напитки, - обратил внимание Андрей Козлов. - Но опять же, если делать маленькие какие-то производства - это один вопрос. А можно делать крупное производство. Крупное производство всегда более контролируемое. Я все-таки за то, чтобы был крупный какой-то заводик, который производил бы определенный ассортимент нашей брендовой продукции. Вот это, наверное, дало бы толчок к развитию экономики нашего региона».