Экономика

В ОЭЗ «Моглино» зарегистрирован научно-образовательный центр

Комитет по экономическому развитию и инвестициям Псковской области зарегистрировал на территории особой экономической зоны «Моглино» автономную некоммерческую организацию Псковской области «Научно-образовательный центр "Суперконструкционные полимерные материалы и композиты"», сообщается на сайте комплексной проверки контрагентов и клиентов «Контур фокус».

Директором организации назначен Олег Ралдугин. Основной вид деятельности центра — регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий. Также организация работает ещё по 16 направлениям.

Напомним, 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о создании научно-образовательного центра мирового уровня, документ опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

10 сентября вышло распоряжение о создании АНО «Научно-образовательный центр "Суперконструкционные полимерные материалы и композиты"».

Вопрос создания и развития научно-образовательного центра мирового уровня Михаил Ведерников ранее обсудил с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.