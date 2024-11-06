Экономика

В онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие более 10 тысяч псковичей

В этом году в Псковской области в онлайн-зачете по финансовой грамотности участвовали более 10 тысяч человек – на четверть больше, чем в прошлом году. Успешно сдали личный зачет с одной или нескольких попыток 67% псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении Банка России.

Жители области активно участвуют в зачете целыми семьями. Уже несколько лет отвечать на вопросы по финансовой грамотности можно вместе со своими родственниками. В этот раз более 500 псковских семей успешно сдали командный зачет.

В этом году участники могли отвечать на вопросы, связанные с собственными жизненными ситуациями. Самыми популярными темами стали «Коплю на финансовую цель», «Прокачиваю финансовую грамотность» и «Избегаю ловушек». По этим темам более 80% человек ответили правильно. Сложными оказались вопросы об открытии собственного дела, пенсии и покупке квартиры.

Школьники средних и старших классов легко справились с заданиями по противодействию финансовому мошенничеству и цифровой безопасности. Труднее им дались темы, касающиеся инвестирования, защиты прав потребителей финансовых услуг и работы с банковскими продуктами.

По стране в VII Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие более 2 млн человек. Популярность зачёта выросла, количество участников увеличилось почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Успешно справились с заданиями личного зачета 70% участников.

Банк России использует результаты зачета в своей работе по финансовому просвещению, поскольку они показывают, на продвижении каких тем необходимо сконцентрировать усилия в разных регионах, пояснили в отделении. Зачет прошёл при поддержке Минфина и Минцифры.