Экономика

Объемы производства мебели по Северо-Западу выросли на 23%

Предприятия Северо-Запада за девять месяцев 2024 года увеличили производство мебели на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, с 28 млрд рублей до 34,5 млрд рублей. Как и годом ранее, Северо-Западный федеральный округ входит в тройку лидеров по производству мебели, уступая только Центральному (136,5 млрд рублей) и Приволжскому (121,1 млрд рублей) федеральным округам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

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Согласно данным АМДПР, за 9 месяцев 2024 года предприятия Северо-Западного федерального округа увеличили выпуск мебели до 34,5 млрд рублей. Рост производства, в частности, показало производство кухонной мебели — с 4,4 до 5,4 млрд рублей, и деревянной мебели для спален, столовых и гостиных — с 1 до 3,5 млрд рублей.

«Рост спроса на мебель для квартир связан с увеличением объема сданных новостроек, которых надо обставлять. Также значительно выросла оптовая покупка мебели застройщиками», — отмечает генеральный директор «Первой мебельной фабрики» и президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.

Александр Шестаков добавляет, что первая мебельная фабрика, крупнейшее предприятие Санкт-Петербурга и Северо-Запада, за 9 месяцев 2024 года показала рост выручки на 24%, что даже немного опережает темпы роста рынка региона.

«Рост в нашей отрасли обеспечен, в первую очередь, увеличением объемов производства, — заключает Александр Шестаков. — Объемы производства мебели как в стоимостном, так и в натуральном выражении почти совпадают, это значит, что основной драйвер роста — это реальный спрос, а не удорожание продукции».